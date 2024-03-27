Erdoğan ve bakanlarından etkilenen muhtarın çakarlı konvoyuna soruşturma

Başta AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarının onlarca araçtan oluşan konvoyları son yıllarda giderek daha da tepki çekiyor. Eleştiri konusu olan bu duruma bir örnek, son olarak Pendik'ten geldi. İstanbul Pendik Velibaba Mahallesi Muhtarı ve adayının lüks araçlarla oluşturduğu çakarlı konvoy sosyal medyada ağır eleştiriler alarak gündem oldu. Yasal izinlerle uyumlu olup olmadığı da soysal medya kullanıcıları tarafından sorgulandı.

Paylaşılan görüntülere, "Kim izin verdi?", "Nereden buldun?" soruları yöneltilirken, Pendik Kaymakamlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Soruşturma Başlatıldı

Pendik Kaymakamlığı açıklamasında muhtarın çakar tertibatını yasalara uygun takmadığının belirlendiği ve söküldüğü belirtildi, araç sürücülerine para cezası verildiği, trafiği kasten tehlikeye düşürmekten de adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Kaymakamlığın açıklaması şöyle:

"27.03.2024 günü sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde, hali hazırda Velibaba Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı olan Şükrü AYDEMİR'in, içerisinde çakar tertibatı da bulunan lüks araçlarla konvoy yaptığı görülmüştür.

Emniyet birimlerimizin konuyla ilgili yaptığı uygulama sonucunda; Görüntülerde kullanılan araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiği tespit edilmiştir. Söz konusu araçlardaki tertibat sökülerek, araç sahiplerine idari para cezası uygulanmış ve TCK 179/3 (Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek) maddesinden adli işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir"