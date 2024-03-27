Erdal Beşikçioğlu: Tam da kendilerine yakışan bir mesaj
CHP adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu, rakibi Cumhur İttifakı Etimesgut adayı Enver Demirel'in seçmene attığı mesajı "Tam da kendilerine yakışan bir mesaj" diyerek eleştirdi.
CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu, rakibi Cumhur İttifakı Etimesgut Adayı Enver Demirel'in seçmene attığı mesajı yayınladı ve "Tam da kendilerine yakışan bir mesaj" diyerek eleştirdi.
Demirel'in SMS olarak yolladığı mesaj da "Etimesgut'ta bir gün yaşamayan, şehrimizle hiç bir bağı olmayanların bir oyuncu olduğunu ve Etimesgut'a somut hiçbir projesi olmadığını unutmayalım" ifadelerini kullandı. Birçok seçmen sosyal medya hesabından mesaja tepki gösterdi.
Tam da kendilerine yakışan bir mesaj https://t.co/HHgfWkjgBf— Erdal Beşikçioğlu (@ErdalBesikci06) March 26, 2024
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