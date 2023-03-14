HKP, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreteri Sait Kıran, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2023 seçimlerinde destekleyeceğini duyurdu.

Son Güncelleme:
HKP, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu

HKP Genel Sekreteri Sait Kıran, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kıran, "On binlerce insanımızın canına, yüzbinlerce insanımızın yaralanmasına, yoksul halkımızın dişinden tırnağından arttırarak, yıllarca alın teri dökerek edindiği bütün birikimlerin yok olmasına mal olan, 11 ilimizi, 15 milyon insanımızı etkileyen, hiçbir zaman unutmayacağımız, unutturmayacağımız deprem felaketi günlerinde yeni bir seçime doğru gidiyoruz" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ

HKP olarak son seçimlere 81 ilde 550 milletvekili adayı ile katıldıklarını ifade eden Kıran, "Partimiz 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlere 600 milletvekili adayıyla katılıyor. Millet İttifakı'na ciddi eleştirilerimiz var, çok büyük bir beklentimiz yok ama kaba deyimle ölümle sıtma arasında tercih yapmak zorunda kaldığımız için Millet İttifakı adayı olan Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu CHP
Son Güncelleme:
Kemal Kılıçdaroğlu, 'Millet Buluşması' için Hatay'da: Türkiye'ye çadırdan seslenecek Kılıçdaroğlu, 'Millet Buluşması' için Hatay'da
Şikayet alan Kızılcık Şerbeti dizisinde üzücü gelişme.. Artık yer almayacak Şikayet alan Kızılcık Şerbeti dizisinde üzücü gelişme.. Artık yer almayacak
Ece Erken'i ağlatan soru... Sesi titredi ve gözyaşları sel oldu Ece Erken'i ağlatan soru... Sesi titredi ve gözyaşları sel oldu
TKP'den 'seçim kararı' açıklaması: Birkaç gün sonra kamuoyuyla paylaşacağız TKP'den seçim kararı açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
2023'te yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları 2023'te yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy açıkladı: Seçmen kararını verdi! Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy açıkladı: Seçmen kararını verdi!
Turnayı gözünden vuracak 3 burç belli oldu: Paralarını koyacak yer bulamayacaklar Turnayı gözünden vuracak 3 burç belli oldu: Paralarını koyacak yer bulamayacaklar
Böyle anket sonucu daha önce görülmedi: 'Bildiğin hezimet, olmaz demeyin' Böyle anket sonucu daha önce görülmedi: 'Bildiğin hezimet, olmaz demeyin'
İş Bankası Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi İş Bankası Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi