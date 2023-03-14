Kemal Kılıçdaroğlu, 'Millet Buluşması' için Hatay'da: Türkiye'ye çadırdan seslenecek

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Hatay'da Millet Buluşması'nda kamuoyuna seslenecek. Buluşma çadırda gerçekleştirilecek.

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GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 20 Şubat'ta Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem ile yıkılan afet bölgesi Hatay'a gitti. Kılıçdaroğlu'nu karşılayanlar arasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da yer aldı. 

KILIÇDAROĞLU, KAMUOYUNA HATAY'DAN SESLENECEK

Cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sonra grup toplantısı yapmayacağını açıklayan ve kürsüye veda eden Kılıçdaroğlu kamuoyuna gittiği illerde yurttaşların arasında hitap edecek. 

Seçime kadar TBMM yerine her salı farklı bir ilde vatandaşlar, çiftçi ve esnafla grup toplantısı yapacağını ilan eden Kılıçdaroğlu, bu çerçevede ilk toplantısını bugün afet bölgesi Hatay’da gerçekleştirecek. CHP lideri Hatay EXPO’da çadırda saat 13.30’da vatandaşlarla bir araya gelerek kamuoyuna seslenecek.

"Millet Buluşması" ismi verilen toplantıya Hatay, Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye milletvekilleri ile Hatay’da görevli olan milletvekilleri de katılacak. 

 
 
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