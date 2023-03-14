TKP'den 'seçim kararı' açıklaması: Birkaç gün sonra kamuoyuyla paylaşacağız

TKP, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "14 Mayıs seçimlerine ilişkin tavrını, bütün boyutlarıyla kamuoyu ile paylaşacaktır" denildi.

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TKP'den 'seçim kararı' açıklaması: Birkaç gün sonra kamuoyuyla paylaşacağız

TKP, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Partiden yapılan açıklamada,  "Önümüzdeki birkaç günlük sürenin ardından Türkiye Komünist Partisi temasların sonucunu ve 14 Mayıs seçimlerine ilişkin tavrını, bütün boyutlarıyla kamuoyu ile paylaşacaktır" ifadelerine yer verildi.

TKP’den yapılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Komünist Partisi, 9 Mart 2023 tarihinde 'laikliği, bağımsızlığı ve devletçi-kamucu bir toplumsal sistemi savunan, gerçek bir düzen değişikliği talebini dile getiren bütün sol-sosyalist-komünist partilerin, aralarındaki görüş ayrılıklarına rağmen bir seçim işbirliğine girmesi için' yaptığı çağrı doğrultusunda girişimlerini sürdürmektedir.

Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği’nde yer alan sol-sosyalist-komünist partilerin ilkeli bir seçim ittifakında yan yana gelmelerindeki zorlukların farkındayız.

Bununla birlikte Türkiye solunun düzen içi dengelerin ve pazarlıkların dışında güçlü bir seçenek haline gelmesine yardımcı olacak böylesi bir işbirliği için son ana kadar yapıcı tutumumuzu sürdüreceğiz.

Önümüzdeki birkaç günlük sürenin ardından Türkiye Komünist Partisi hem bu temasların sonucunu hem de 14 Mayıs seçimlerine ilişkin tavrını, bütün boyutlarıyla kamuoyu ile paylaşacaktır."

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