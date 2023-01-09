Hazine yardımına bloke konulan HDP, yeni Anayasa için AKP ile görüşmeyecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), "HDP'nin kapatılması" istemli davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması talebini kabul etti.

Yüksek Mahkeme'nin kararına göre HDP kapatma davasında, bir ay içerisinde savunmasını yapacak. Bir ay sonra tedbir kararı gözden geçirilerek, "tedbire devam" ya da "tedbir sonlandırılsın" kararı verilecek. HDP’ye bu yıl 179 milyonu 10 Ocak’a kadar olmak üzere toplamda 539 milyon TL hazine yardımı yapılacaktı.

HDP'DEN AKP VE YENİ ANAYASA KARARI

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Hazine yardımının kesilmesi bir hak gaspıydı, AK Parti grubuyla görüşmeme kararı aldık" dedi.

AKP, anayasa değişikliği teklifi için muhalefet partilerini ikinci tur ziyaretini bu hafta yapacak. AKP yönetimi bugün başörtüsü için anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere HDP'den randevu istedi.