Hatay'daki su sorununu çözmek için TKP'den hamle: Endüstriyel su arıtma cihazı ürettiler

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Hatay’daki içme suyu sorununun çözümü için, günlük 30 bin litre sağlıklı içme suyu üretebilecek 4 adet endüstriyel su arıtma cihazı üretildiğini açıkladı.

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Hatay'daki su sorununu çözmek için TKP'den hamle: Endüstriyel su arıtma cihazı ürettiler

6 Şubat'taki depremin en ağır şekilde vurduğu illerden Hatay’daki içme suyu sorununu hala devam ederken; depremin ilk saatlerinden itibaren bölgedeki dayanışma çalımlarına devam eden Türkiye Komünist Partisi (TKP)'den yeni bir hamle geldi. 

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SU ARTIMA CİHAZI ÜRETTİLER

TKP su sorununun çözümü için, günlük 30 bin litre sağlıklı içme suyu üretebilecek 4 adet endüstriyel su arıtma cihazı üretildiğini açıkladı. Üretilen bu cihazlarla günlük 120 bin litre sağlıklı içme suyu üretilebilecek.

TKP Hatay İl Örgütü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Hataylılar, 

İlimizde uzun süredir içme suyu sıkıntısı çekilmekte ve kalıcı bir çözüm geliştirilmemektedir. TKP Hatay il örgütü olarak, çevre mühendislerimizin farklı bölgelerden aldığı su numunelerine uygun, günlük 30.000 litre sağlıklı içme suyu üretecek dört adet endüstriyel su arıtma cihazını ürettirdik. Bu cihazlarla günlük 120.000 litre sağlıklı içme suyu üretilecek. Bayram sonrasında kurulumu yapılacak cihazlarımızla Hatay'da on binlerce insanımızın içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır."

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Deprem Hatay Türkiye Komünist Partisi - TKP
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