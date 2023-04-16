1992 yılında açılan üniversiteyi Erdoğan sahiplendi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki temel atma töreninde yaptığı açıklamalarda "Seçim tercihi, öfke ile kalkarak, küserek tepki ile verilecek karar değil" sözlerini sarf etti.

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1992 yılında açılan üniversiteyi Erdoğan sahiplendi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki temel atma töreninde konuştu.

Seçimlere ilişkin mesajlar veren Erdoğan, "Seçim televizyon ekranlarında, sosyal medya mecralarında, dört duvar aralarında yapılmaz. Seçim tercihi, öfke ile kalkarak, küserek tepki ile verilecek karar değil" açıklamalarında bulundu.

92'DE KURULAN ÜNİVERSİTEYİ SAHİPLENDİ 

Erdoğan açıklamalarının bir bölümünde Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi'nin kendi iktidarları döneminde yapıldığını öne sürdü. 

1992'de kurulan üniversite için Erdoğan, "Şanlıurfa Havalimanı'nı kimler yaptı. Buraya bu yolları kimler yaptı. Harran Üniversitesi'ni kim yaptı. Yaparsa AK Parti yapar" sözlerini sarf etti. 

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: 

"Havalimanından buraya 1 saatte gelebildik. Bu muhabbeti inanıyorum ki 14 Mayıs'ta siz farklı bir bayrama çevireceksiniz. 

Deprem yükünün altında kalmadık. Deprem bölgelerinde sadece konut değil, okuluyla, iş yerleriyle adeta yeni şehirler inşa ediyoruz. 

319 bini 1 yıl içinde teslim edilmek üzere 650 bin yeni konut yaparak deprem bölgelerimizi ayağa kaldıracağız. Depremde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırırken sadece konut yapmakla kalmıyoruz; okuluyla, hastanesiyle, alt yapısıyla, parkıyla, iş yerleriyle, adeta yeni şehirler inşa ediyoruz. Şanlıurfa'da 11 bin ev yaparak depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. 

Bazı deprem turistlerinin fotoğraf çektirip döndüğünü biliyoruz. Bunlara gerekli dersi 14 Mayıs'ta vermeye hazır mıyız? Daha bunların kendilerine hayırları yok ki. Onları kendi hallerine bırakalım, kendi kendilerine koalisyonculuk oynasınlar. Varsınlar PKK'sından, FETÖ'süne terör örgütlerinin eteklerinin altına girip medet umsunlar.

Seçim televizyon ekranlarında, sosyal medya mecralarında, dört duvar aralarında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor.

Seçim tercihi, öfke ile kalkarak, küserek tepki ile verilecek karar değil.

Ötekiler sadece sıkıntıları biliyor. Biz ise hem sıkıntıları hem çözüm yollarını biliyoruz.

Bay Bay Kemal'in Ankara, İzmir, İstanbul Büyükşehir, yahu ne yaptınız buralarda? Yapamazlar, bunların böyle bir derdi yok."

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023
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