Hulusi Akar'ın sözlerine TKP'li Okuyan'dan yanıt: 'Bir savunma bakanı bunu söylüyorsa Türkiye'yi savaşa sokacak demektir'
AKP Kayseri Aday Tanıtım Toplantısı'nda 'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganlarını duyan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Onun da zamanı gelecek, bekleyin' diye yanıt verdi. Akar, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan yanıt gecikmedi.
AKP'den Kayseri Milletvekili adayı olarak gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, partisinin aday tanıtım toplantısında askerî operasyonlardan bahsettiği sırada yükselen "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganlarına "Onun da zamanı gelecek, bekleyin" diye yanıt verdi.
KEMAL OKUYAN'DAN YANIT
Akar'a yanıt, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan geldi.
İzmir'de partisinin semt evi açılışında konuşan Okuyan, "Bir savunma bakanı bunu söylüyorsa Türkiye'yi savaşa sokacak demektir. Niye bizim gençlerimiz, yoksul ailelerin gençleri ölecek? Kim için? NATO için! Ya da bu ülkede insanlarımızı birbirine kırdıracaklar. Başka bir açıklaması var mı?" ifadelerini kullandı.
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