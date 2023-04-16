Hulusi Akar'ın sözlerine TKP'li Okuyan'dan yanıt: 'Bir savunma bakanı bunu söylüyorsa Türkiye'yi savaşa sokacak demektir'

AKP Kayseri Aday Tanıtım Toplantısı'nda 'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganlarını duyan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Onun da zamanı gelecek, bekleyin' diye yanıt verdi. Akar, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan yanıt gecikmedi.

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Hulusi Akar'ın sözlerine TKP'li Okuyan'dan yanıt: 'Bir savunma bakanı bunu söylüyorsa Türkiye'yi savaşa sokacak demektir'

AKP'den Kayseri Milletvekili adayı olarak gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, partisinin aday tanıtım toplantısında askerî operasyonlardan bahsettiği sırada yükselen "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganlarına "Onun da zamanı gelecek, bekleyin" diye yanıt verdi. 

Hulusi Akar 'vur de vuralım, öl de ölelim' sloganlarına böyle yanıt verdi: "Onun da zamanı gelecek"Hulusi Akar 'vur de vuralım, öl de ölelim' sloganlarına böyle yanıt verdi: "Onun da zamanı gelecek"Seçim

KEMAL OKUYAN'DAN YANIT 

Akar'a yanıt, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan geldi. 

İzmir'de partisinin semt evi açılışında konuşan Okuyan, "Bir savunma bakanı bunu söylüyorsa Türkiye'yi savaşa sokacak demektir. Niye bizim gençlerimiz, yoksul ailelerin gençleri ölecek? Kim için? NATO için! Ya da bu ülkede insanlarımızı birbirine kırdıracaklar. Başka bir açıklaması var mı?" ifadelerini kullandı.

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Hulusi Akar Türkiye Komünist Partisi - TKP
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