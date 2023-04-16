Hulusi Akar'ın sözlerine TKP'li Okuyan'dan yanıt: 'Bir savunma bakanı bunu söylüyorsa Türkiye'yi savaşa sokacak demektir'

AKP'den Kayseri Milletvekili adayı olarak gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, partisinin aday tanıtım toplantısında askerî operasyonlardan bahsettiği sırada yükselen "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganlarına "Onun da zamanı gelecek, bekleyin" diye yanıt verdi.

KEMAL OKUYAN'DAN YANIT

Akar'a yanıt, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan geldi.

İzmir'de partisinin semt evi açılışında konuşan Okuyan, "Bir savunma bakanı bunu söylüyorsa Türkiye'yi savaşa sokacak demektir. Niye bizim gençlerimiz, yoksul ailelerin gençleri ölecek? Kim için? NATO için! Ya da bu ülkede insanlarımızı birbirine kırdıracaklar. Başka bir açıklaması var mı?" ifadelerini kullandı.