Hangi kurmayın kimlerle görüşeceği belli oldu
CHP'de aday adayları arasından milletvekili adaylarını belirlemek için Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından bir heyet oluşturuldu.
GERÇEK GÜNDEM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin 14 Mayıs’ta olacağını açıklamasının ardından, Yüksek Seçim Kurulu (YKS) seçimle ilgili takvimi yayımladı. Siyasi partilerde milletvekili aday adaylığı için başvurular da başladı.
CHP’DE REKOR BAŞVURU BEKLENTİSİ: KOMİSYON OLUŞTURULDU
Aday adaylığı başvuru sürecinde, CHP’de rekor başvuru sayısı bekleniyor. Parti, aday adayları arasından milletvekili adaylarını belirlemek için Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından bir heyet oluşturuldu.
Aday adaylıklarını başvurularını değerlendirmek üzere sekiz kişilik komisyon kuruldu. Komisyonda; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Bülent Tezcan yer aldı.
Bu komisyon aday adaylığı başvurusu yapanlarla ilgili çalışmaları yürütecek.
İLLERE BÖLÜNDÜ
Gerçek Gündem’in edindiği bilgilere göre, komisyon üyelerinin çalışmalarının rahatlatılması için seçim bölgeleri paylaşıldı.
Kurmaylar kendi sorumluluğunda olan seçim bölgelerine gelen aday adaylığı başvurularını inceleyecek, görüşmeler yapacak.
İşte CHP yöneticilerinin sorumlu olduğu iller:
Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan:
ADIYAMAN
AFYON
GAZİANTEP
İZMİR-1
KAHRAMANMARAŞ
KİLİS
MALATYA
MANİSA
MARDİN
NEVŞEHİR
Grup Başkan Vekili Sayın Engin Özkoç:
ADANA
ÇANAKKALE
KIRIKKALE
KIRŞEHİR
KONYA
MERSİN
NİĞDE
SAMSUN
Genel Başkan Yardımcısı Sayın Faik Öztrak:
ANTALYA
BALIKESİR
DENİZLİ
HATAY
KÜTAHYA
MUĞLA
UŞAK
YALOVA
Genel Başkan Yardımcısı Sayın Muharrem Erkek:
AĞRI
ARDAHAN
BARTIN
BATMAN
BİNGÖL
BİTLİS
DİYARBAKIR
ERZURUM
HAKKARİ
IĞDIR
İZMİR-2
KARABÜK
KARS
KASTAMONU
SİİRT
SİNOP
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
TEKİRDAĞ
Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kaan Salıcı:
ANKARA-1
ANKARA-2
BİLECİK
BURDUR
BURSA-1
BURSA-2
ESKİŞEHİR
ISPARTA
KOCAELİ
OSMANİYE
Genel Başkan Yardımcısı Sayın Onursal Adıgüzel:
ARTVİN
AYDIN
BAYBURT
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
KIRKLARELİ
MUŞ
ORDU
RİZE
TRABZON
TUNCELİ
VAN
Genel Sekreter Sayın Selin Sayek Böke:
ANKARA-3
ÇANKIRI
İSTANBUL-1
İSTANBUL-3
TOKAT
Genel Başkan Yardımcısı Sayın Veli Ağbaba:
AKSARAY
AMASYA
BOLU
ÇORUM
DÜZCE
İSTANBUL-2
KARAMAN
KAYSERİ
SAKARYA
SİVAS
YOZGAT
ZONGULDAK
Kaynak: Gerçek Gündem