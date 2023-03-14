Hangi kurmayın kimlerle görüşeceği belli oldu  

GERÇEK GÜNDEM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin 14 Mayıs’ta olacağını açıklamasının ardından, Yüksek Seçim Kurulu (YKS) seçimle ilgili takvimi yayımladı. Siyasi partilerde milletvekili aday adaylığı için başvurular da başladı.

CHP’DE REKOR BAŞVURU BEKLENTİSİ: KOMİSYON OLUŞTURULDU

Aday adaylığı başvuru sürecinde, CHP’de rekor başvuru sayısı bekleniyor. Parti, aday adayları arasından milletvekili adaylarını belirlemek için Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından bir heyet oluşturuldu.

Aday adaylıklarını başvurularını değerlendirmek üzere sekiz kişilik komisyon kuruldu. Komisyonda; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Bülent Tezcan yer aldı.

Bu komisyon aday adaylığı başvurusu yapanlarla ilgili çalışmaları yürütecek.

İLLERE BÖLÜNDÜ

Gerçek Gündem’in edindiği bilgilere göre, komisyon üyelerinin çalışmalarının rahatlatılması için seçim bölgeleri paylaşıldı.

Kurmaylar kendi sorumluluğunda olan seçim bölgelerine gelen aday adaylığı başvurularını inceleyecek, görüşmeler yapacak.

İşte CHP yöneticilerinin sorumlu olduğu iller:

Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan:

ADIYAMAN

AFYON

GAZİANTEP

İZMİR-1

KAHRAMANMARAŞ

KİLİS

MALATYA

MANİSA

MARDİN

NEVŞEHİR

Grup Başkan Vekili Sayın Engin Özkoç:

ADANA

ÇANAKKALE

KIRIKKALE

KIRŞEHİR

KONYA

MERSİN

NİĞDE

SAMSUN

Genel Başkan Yardımcısı Sayın Faik Öztrak:

ANTALYA

BALIKESİR

DENİZLİ

HATAY

KÜTAHYA

MUĞLA

UŞAK

YALOVA

Genel Başkan Yardımcısı Sayın Muharrem Erkek:

AĞRI

ARDAHAN

BARTIN

BATMAN

BİNGÖL

BİTLİS

DİYARBAKIR

ERZURUM

HAKKARİ

IĞDIR

İZMİR-2

KARABÜK

KARS

KASTAMONU

SİİRT

SİNOP

ŞANLIURFA

ŞIRNAK

TEKİRDAĞ

Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kaan Salıcı:

ANKARA-1

ANKARA-2

BİLECİK

BURDUR

BURSA-1

BURSA-2

ESKİŞEHİR

ISPARTA

KOCAELİ

OSMANİYE

Genel Başkan Yardımcısı Sayın Onursal Adıgüzel:

ARTVİN

AYDIN

BAYBURT

EDİRNE

ELAZIĞ

ERZİNCAN

GİRESUN

GÜMÜŞHANE

KIRKLARELİ

MUŞ

ORDU

RİZE

TRABZON

TUNCELİ

VAN

Genel Sekreter Sayın Selin Sayek Böke:

ANKARA-3

ÇANKIRI

İSTANBUL-1

İSTANBUL-3

TOKAT

Genel Başkan Yardımcısı Sayın Veli Ağbaba:

AKSARAY

AMASYA

BOLU

ÇORUM

DÜZCE

İSTANBUL-2

KARAMAN

KAYSERİ

SAKARYA

SİVAS

YOZGAT

ZONGULDAK

Kaynak: Gerçek Gündem