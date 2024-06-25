Halka 'Şimşek' vergileri çakarken, Soylu'nun oğlunun şirketi 3 yıl vergi ödemeden yüzde 4900 büyümüş

Halk, ekonomik kriz ve Şimşek vergileriyle ayakta kalmaya çalışırken, garsonların bahşişi ve motokuryelerin vergi kalemi yapılması düşünülürken, AKP'liler vergi ödemeden paraya para demiyor.

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve oğlu Engin Levent Soylu 2021’de Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi’ni kurmuştu.

Flash Haber’den Bora Erdin'in haberine göre, Soylu’nun oğlunun şirketinin 3 yılda hiç vergi ödemeden yüzde 4900 büyüdüğü ortaya çıktı.

Soylu’nun 2022’ye kadar ortağı olduğu Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi’nin son aldığı acentelik, Türkiye Varlık Fonu şirketi Türkiye Sigorta A.Ş.’ydi.

Bora Erdin, şirketin 2022 yılında 12 sigorta şirketinden daha acentelik aldığını ifade etti. Ayrıca, Soylu'nun 11 Ağustos 2022'de ortak olduğu aile şirketindeki hisselerini devrederek şirketten ayrıldığını belirtti.

SERMAYESİ 5 MİLYON TL'YE YÜKSELTİLDİ

Şirket, yasal zorunluluk gereği 2024 Mart ayında sermayesini artırdı. Kuruluş sermayesi 100.000 TL olan şirketin yeni sermayesi 5.000.000 TL’ye yükseltildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi kayıtlarına göre, Türkiye’nin en büyük sigorta şirketlerinin acentesi olan “Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi” bugüne kadar hiç vergi ödemedi.

Erdin, bu durumun şirketin ticari faaliyetlerde bulunmadığı anlamına gelebileceğini belirterek, "Sermayesini 3 yılda yüzde 4900 artıran ve Türkiye’nin en büyük sigorta şirketlerinin acenteliklerini alan bir şirketin hiç vergi ödememesi dikkat çekicidir" dedi.