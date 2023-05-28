Halk oy hırsızlarına ders verdi: Oy torbası alkışlarla taşındı

Sultangazi'de çalınan oy torbası yurttaşların tepkileri üzerine 'bulundu'. Oylar yurttaşların talebi üzerine de belediye otobüsü ile taşındı.

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Halk oy hırsızlarına ders verdi: Oy torbası alkışlarla taşındı

İstanbul Sultagazi'de bulunan Aslangazi İlkokulu'nda oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yurttaşların binaya girişine izin verilmedi. TKP'li müşahitlerin de müdahalesinin ardından oy sayımı herkese açık olarak devam etti.

HALK KOL KOLA GİRDİ

soL'da yer alan habere göre, sona eren sayım işleminin ardından oy torbalarından birinin çalındığı fark edildi. Kayıp torba yurttaşların itiraz üzerine bulundu.

Ancak bu defa söz konusu torbadaki oyların geçersiz sayılacağı belirtildi. Torbaların tamamının okuldan çıkarılmasını isteyen otobüse kadar koridor oluşturdu. Oy pusulaları alkışlarla otobüse taşındı.

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