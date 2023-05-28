YSK Başkanı Ahmet Yener, 'oyların yüzde 54.60'ı sayıldı' diyerek güncel sonuçları açıkladı

14 Mayıs’taki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 ile seçimi önde tamamlarken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy aldı. Yüzde 50+1 oy alan aday olmaması nedeniyle bugün Türkiye yeniden sandık başına gitti.

Türkiye genelinde oy sayımı sürerken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada seçim sonuçlarında güncel verileri açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener; "Oyların yüzde 54.60'ı sayılmıştır. Veri girişimiz devam etmektedirŞu an itibarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54,47, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,53 oy oranına sahip" ifadelerini kullandı.

Yener; "An itibarıyla 26 milyon 781 bin 551 oy sayılmış olup, geçerli oy 26 milyon 412 bin 590, geçersiz oy ise 368 bin 961'dir" diye konuştu.