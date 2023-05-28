Ömer Çelik: 'Ellerindeki verileri gerçek verilermiş gibi sunmaya çalışıyorlar'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ilk seçim sonuçlarının belli olmasının ardından açıklamalarda bulundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarına yanıt veren Çelik, "Hiç kimse balkon konuşması yapmasın diyor. Bunun CHP'ye söylenmesi gerekiyor. Biz millet iradesi tecelli ettikten sonra cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir gelenek olarak balkon konuşması yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca "Bu sefer iki belediye başkanı tarafından açıklama yapılmaması ders alındığı görülüyor. Ellerindeki verileri gerçek verilermiş gibi sunmaya çalışıyorlar" dedi.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Türkiye güven içerisinde seçim yapmıştır. Yine bir demokrasi şöleni gerçekleştiriyoruz. İlk defa Türkiye'de ikinci tur seçim gerçekleşti.

Sonuçlar açıklandığında hepimiz göreceğiz. Çıkan sonucu hep birlikte selamlayacağız. O nedenle telaşa gerek yok."