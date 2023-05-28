Ömer Çelik: 'Ellerindeki verileri gerçek verilermiş gibi sunmaya çalışıyorlar'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'yi hedef alarak "Ellerindeki verileri gerçek verilermiş gibi sunmaya çalışıyorlar" açıklamasında bulunuyor.

Son Güncelleme:
Ömer Çelik: 'Ellerindeki verileri gerçek verilermiş gibi sunmaya çalışıyorlar'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ilk seçim sonuçlarının belli olmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Faik Öztrak: 'Şu an itibari ile her iki kişiden birinin oyunu almış görünüyoruz'Faik Öztrak: 'Şu an itibari ile her iki kişiden birinin oyunu almış görünüyoruz'Siyaset

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarına yanıt veren Çelik, "Hiç kimse balkon konuşması yapmasın diyor. Bunun CHP'ye söylenmesi gerekiyor. Biz millet iradesi tecelli ettikten sonra cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir gelenek olarak balkon konuşması yapıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Çelik ayrıca "Bu sefer iki belediye başkanı tarafından açıklama yapılmaması ders alındığı görülüyor. Ellerindeki verileri gerçek verilermiş gibi sunmaya çalışıyorlar" dedi. 

Çelik'in açıklamaları şöyle: 

"Türkiye güven içerisinde seçim yapmıştır. Yine bir demokrasi şöleni gerçekleştiriyoruz. İlk defa Türkiye'de ikinci tur seçim gerçekleşti.

Sonuçlar açıklandığında hepimiz göreceğiz. Çıkan sonucu hep birlikte selamlayacağız. O nedenle telaşa gerek yok."

Son Güncelleme:
İstanbul Havalimanı’nda oy sayımına devam ediliyor İstanbul Havalimanı’nda oy sayımına devam ediliyor
Küs kalmayı başaramayan 3 burç! Asla sevdiklerini üzemezler Küs kalmayı başaramayan 3 burç! Asla sevdiklerini üzemezler
Bozdağ’ın oy kullandığı sandıkta Erdoğan kazandı Bozdağ’ın oy kullandığı sandıkta Erdoğan kazandı
Star TV'de yas var! Ekranı açanlar ölüm haberiyle sarsıldılar Star TV'de yas var! Ekranı açanlar ölüm haberiyle sarsıldılar
ÇOK OKUNANLAR
Fırsat hep ayaklarına geliyor: Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu
Bu 3 burcun şans kapıları sonuna kadar açılacak: Aşk, para, iş... Bu 3 burcun şans kapıları sonuna kadar açılacak!
Öldükten sonra geri dönen kadın 'öbür dünya'yı anlattı: O detay herkesi ürpertti Öldükten sonra geri dönen kadın 'öbür dünya'yı anlattı: O detay herkesi ürpertti
Oy artış oranı 39 ilçede de Erdoğan'ı geçti: Kılıçdaroğlu'na İstanbul yetmedi Oy artış oranı 39 ilçede de Erdoğan'ı geçti: Kılıçdaroğlu'na İstanbul yetmedi
Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü? 'Türkiye'nin kader seçimi' Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü?