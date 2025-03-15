Hakkında Soruşturma Açılan BTP Lideri Baş, ‘Yargılanmak İstiyorum Ama Yargılanamıyorum'

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) lideri Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yargılanmak istiyorum ama yargılanamıyorum. İki imza atılacak ve yargılanacağım diye dokuz tane imza attım. Bu işte bir terslik yok mu” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Hakkında Soruşturma Açılan BTP Lideri Baş, ‘Yargılanmak İstiyorum Ama Yargılanamıyorum'

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve adli kontrol ve yurt dışı yasağı verilen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabı üzerinden yargı sistemine eleştirilerde bulundu.

Baş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “İki aydır Adalet Bakanlığının kovuşturma izni vermesini ve iddianamenin hazırlanıp yargılanmayı bekliyorum. Yargılanmak istiyorum ama yargılanamıyorum. 2 imza atılacak ve yargılanacağım diye dokuz tane imza attım. Bu işte bir terslik yok mu”

Kaynak: ANKA

Etiketler
Hüseyin Baş Bağımsız Türkiye Partisi
Son Güncelleme:
Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Kurtulmuş'un İslamofobi İle Mücadele Günü Paylaşımında 'Gazze' Vurgusu Kurtulmuş'un İslamofobi İle Mücadele Günü Paylaşımında 'Gazze' Vurgusu
Dünyanın Çenesi En Güçlü Köpekleri Belli Oldu! Sivas Kangal Köpeği Listeye Açık Ara Damgasını Vurdu Dünyanın Çenesi En Güçlü Köpekleri Belli Oldu! Sivas Kangal Köpeği Listeye Açık Ara Damgasını Vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na Katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na Katıldı
ÇOK OKUNANLAR
Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi
İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu! İşte Bölge Bölge Kira Fiyatları İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu!
Pazarda Kilosu 3 Bin Lira, Saksıda Bedava! İşte Balkonda Erik Hasadının Basit Yolu Pazarda Kilosu 3 Bin Lira, Saksıda Bedava! İşte Balkonda Erik Hasadının Basit Yolu
7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor! Tamamen Ücretsiz Oldu, Artık Tek Kuruş Ödenmeyecek 7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor! Tamamen Ücretsiz Oldu, Artık Tek Kuruş Ödenmeyecek
Araçlara Takılacak Alkol Kilidinin Fiyatı Belli Oldu: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda Araçlara Takılacak Alkol Kilidinin Fiyatı Belli Oldu: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda