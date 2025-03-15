Hakkında Soruşturma Açılan BTP Lideri Baş, ‘Yargılanmak İstiyorum Ama Yargılanamıyorum'

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve adli kontrol ve yurt dışı yasağı verilen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabı üzerinden yargı sistemine eleştirilerde bulundu.

Baş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “İki aydır Adalet Bakanlığının kovuşturma izni vermesini ve iddianamenin hazırlanıp yargılanmayı bekliyorum. Yargılanmak istiyorum ama yargılanamıyorum. 2 imza atılacak ve yargılanacağım diye dokuz tane imza attım. Bu işte bir terslik yok mu”

Kaynak: ANKA