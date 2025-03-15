Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na Katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nde Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı toplantıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinden açıklama yapıldı.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Savunma Üniversitesinde Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na katıldığı ifade edilirken, bu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in eşlik ettiği belirtildi.
Kaynak: ANKA
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