Kurtulmuş'un İslamofobi İle Mücadele Günü Paylaşımında 'Gazze' Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Mart İslamofobi İle Mücadele Uluslararası Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş'un mesajında Gazze vurgusu dikkat çekti.

Kurtulmuş'un İslamofobi İle Mücadele Günü Paylaşımında 'Gazze' Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Mart İslamofobi İle Mücadele Uluslararası Günü’ne ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Kurtulmuş yayımladığı açıklamada, “Bugün Gazze’de yaşanan soykırımın bir ayağını da şüphesiz İslamofobi oluşturmaktadır. On binlerce masum sivilin katledildiği, hastanelerin, okulların bombalandığı bu insanlık dramının kaynağı, İslamofobi’den uzakta aranmamalıdır” dedi.

Kurtulmuş, açıklamasında Gazze’de akan kanın durdurulması için sokaklara çıkan, gösteriler yapan insanların akademiden sanata, spordan ticarete her alanda adeta tecrit altında tutulduğuna dikkat çekerek, bunun da İslamofobi’den ayrı tutulamayacağını belirtti.

Kurtulmuş, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Ancak gelinen noktada, dünyanın farklı coğrafyalarında birbirinden bağımsız yüz milyonlarca insan, insanı insan yapan değerlerden yana olmuş ve bu doğrultuda insanlık cephesi kurulmuştur. Ümit ediyoruz ki bu cephe her geçen gün daha da güçlenerek İslamofobi, ırkçılık, ayrımcılık gibi doğrudan insanlığı hedef alan sorunların da üstesinden gelecektir. Bizler, tüm insanları yaradılışta eşit gören bir medeniyetin mensupları olarak, hiçbir ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğine inanıyor, insanların barış içerisinde yaşadığı bir dünyayı kurmak için her alanda mücadele ediyoruz. Adil, hakkaniyetli, insanların ve devletlerin eşitliği ilkesinin benimsendiği, barış içinde yaşayabileceğimiz bir dünya mümkün…

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Kaynak: Haber Merkezi

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