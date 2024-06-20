Kanada'da aracının üstündeki ekrandan Müslüman karşıtı yayın: Sürücüye soruşturma açıldı

Kanada'nın Toronto kentinde bir aracının üstündeki dijital ekrandan Müslüman karşıtı (İslamofobi) içerikli video yayımlayan sürücü hakkında "nefret suçu" soruşturması başlatıldı.

Kanada'da aracının üstündeki ekrandan Müslüman karşıtı yayın: Sürücüye soruşturma açıldı

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), X sosyal medya platformundan videonun yayımlandığı aracın görüntüsünü, "Bu, son derece tehlikeli bir mesaj ve buna göz yumulmamalı." ifadesiyle paylaştı.

NCCM, Toronto polisine soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Toronto polisinin X hesabından yapılan açıklamada, nefret suçları biriminin konuya ilişkin soruşturma başlattığı duyuruldu.

Trafikte seyreden aracın üstündeki ekranda yayımlanan videoda namaz kılan Müslümanların görüntüsünün ardından İslam karşıtı ifadeler yer alıyor.

Kaynak: AA

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