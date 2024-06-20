İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın yakın koruma polisi gözaltına alındı

Londra Polisi, erken genel seçim tarihi açıklanmadan önce bu tarih üzerine bahis oynadığı iddia edilen şüpheli polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın yakın koruma polisi gözaltına alındı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın yakın koruma ekibinde yer alan bir polis memuru, erken seçim tarihi üzerine bahis oynadığı iddiasıyla görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındı. Rishi Sunak, normal takvime göre 2025 yılında yapılması beklenen genel seçimlerin geriye çekilerek 4 Temmuz tarihinde yapılacağını açıklamıştı.

POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

AA'nın aktardığına göre, Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Şans Oyunları Komisyonu, 14 Haziran'da Londra Metropolitan Polisi Kraliyet ve Uzman Koruma Birliği'nde görevli bir polis memurunun hesaplarındaki şans oyunları hareketliliğini incelemeye başladı.

Başbakan Sunak'ın da yakın koruma ekibinde yer alan polis memurunun genel seçim tarihi açıklanmadan önce bu tarih üzerine bahis oynadığı iddia edilirken Londra Polisi, söz konusu personelin görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

17 HAZİRAN'DA GÖZALTINA ALINDI

Londra Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada, personelin 17 Haziran'da gözaltına alındığı, Şans Oyunları Komisyonu'na paralel şekilde soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

İngiltere'de 12 Haziran'da da Başbakan Sunak'ın özel danışmanı ve Muhafazakar Parti'den milletvekili adayı Craig Williams'ın da seçim günü üzerine bahis oynadığı ortaya çıkmıştı. Şans Oyunları Komisyonu tarafından bahis hareketliliği inceleme altına alınan Williams, seçim tarihi açıklanmadan haftalar önce 100 sterlinlik bahis oynadığını kabul etmişti.

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