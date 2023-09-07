Hakan Bayrakçı ve Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e yanıt geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gazeteci Fatih Altaylı'yla gerçekleştirdiği ve ittifak siyasetine kapıları kapatıp eski yol arkadaşlarına ilişkin de açıklamalarda bulunduğu söyleşisinin yankıları devam ediyor.

Akşener, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan kendisine teklif geldiğini belirtmiş, aracı olarak SONAR Araştırma Şirketi'nin sahibi Hakan Bayrakçı'yı gönderdiğini söylemişti: "Bayrakçı geldi bir gün, Özdağ göndermiş kendisini. Yalandır doğrudur bilemem. Benim Cumhurbaşkanı adayı olmamı, Zafer Partisi'nin beni destekleyeceğini söyledi. Kendisine 'teşekkür ederim, böyle bir şey yok' dedim" ifadesini kullanmıştı.

10 Haber'den Caner Taşpınar, iddiayı konunun diğer taraflarına sordu. Buna göre Özdağ, "Hakan Bayrakçı’yı ben göndermedim, ben Hakan Bayrakçı’yı gönderecek durumda da değilim. Hakan Bayrakçı aramızda laf taşıyan bir adam da değil" diye konuştu:

"Hakan Bayrakçı bir projeden bahsetti, 'şunlar şunlar bir araya gelirse, şu aday olursa nasıl olur, siz de destekler misiniz' dedi. O kadar şey bir araya gelirse biz de destekleriz, dedim. Bu bir senaryo çalışması… Şimdi hatırlamıyorum kimlerin bir araya geleceği detayını da… 'Bu çerçevede siz de destekler misiniz?' diye sordu, ben de 'biz de destekleriz' dedim."

Hakan Bayrakçı ise "Biraz farklı detaylar vardı ama esas itibarıyla öyle oldu. Ümit Özdağ 'size güvenirim, Meral Hanım'a farklı bir ittifak formülü öneriyorum, siz iletir misiniz' demişti bana ve ben de bunu Meral Hanım'a iletmiştim. Fakat seçimden çok önceydi ve başka partilerin de olduğu bir ittifak önerisiydi" açıklamasını yaptı.

'AKŞENER YALAN SÖYLÜYOR'

Akşener, bahse konu söyleşide ayrıca Ümit Özdağ’ın İYİ Parti'den ayrılış süreciyle ilgili de şunları söylemişti:

"Ben hayatımda şantaj ve tehditle çok karşılaştım ama hiç yapmadım. Ölürüm daha iyi… Ahmet Hakan’ın programına çıkacaktı Ümit Özdağ, ondan sonra gitmişti partiden. Lütfü Türkkan aradı beni, 'Ümit Bey diyor ki arasın beni çıkmayacağım programa...' Dedim ki ne biliyorsa söylemezse adam değil, ne biliyorsa söyleyecek. Arkasından Gazeteci Murat Ağırel aradı, o da aynı şeyleri söyledi. Murat Karan aradı, o da aynı şeyleri tekrarladı. Ben Ümit Özdağ’ı aramadım, o da çıktı televizyona Buğra Kavuncu’yla ilgili FETÖ’cü dedi. Mahkemelik oldular, o mahkemede ‘ben böyle bir şey demedim’ dedi. 20 bin lira tazminata mahkum oldu, biz disipline verdik. İstifa etti, gitti partisini kurdu."

Akşener’in iddialarını reddeden Ümit Özdağ, "Yalan söylüyor. Söylediği isimlerden bir tek beni Lütfü aradı. Ben de Lütfü’ye öyle bir şey söylemedim. Ben dedim gidiyorum, açıklamaları yapacağım. Bana araştırmalar yolladı, araştırmalarda parti kurarsam ne kadar oy alacağımı… Bunların bütün şahitleri, o zaman danışmanlık alıp kenara çekilmişti, Aytun Çıray" diye konuştu.

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