Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu, Soylu'ya karşı kazandı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski bakan Soylu'ya açtığı davayı kazandı. Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na 40 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

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Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu, Soylu'ya karşı kazandı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul milletvekili Süleyman Soylu’ya açtığı davayı kazandı. Mahkeme Soylu’nun 40 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Soylu’ya karşı açılan davanın kazanıldığını duyurdu.

Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Süleyman Soylu’dan, seviyesizliğinin hesabını soracağımızı söylemiştik! Sözümüzü tuttuk… 18.11.2022 tarihli hakareti nedeniyle Soylu aleyhine açtığımız davayı kazandık.

'HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın bugünkü son duruşmasında, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu lehine 40.000 ₺ Tazminata hükmedildi. Soylu ve benzerlerini üzmeye, onlardan hesap sormaya devam edeceğiz…"

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Süleyman Soylu CHP Kemal Kılıçdaroğlu Dava
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