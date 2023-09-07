HDP ve Yeşil Sol Parti birleşiyor: Yeni partinin ismi ne olacak? Eş Başkanlık için birçok isim gündemde

Kapatma davası nedeniyle HDP’den Yeşil Sol Parti’ye taşınan iki partinin birleşmesine karar verilirken. Yarın ve sonraki gün merkezi kadın konferansı, 10 ve 11 Eylül’de ise karma konferans toplantısı yapılacak. Bu toplantıların ardından yol haritasının da şekillenmesi bekleniyor.

Toplantılara Yeşil Sol Parti vekilleri ve HDP ve YSP Parti Meclisi ve MYK üyeleri, çeşitli illerden delegeler ve örgütlenme komisyonu sözcülerinin katılması beklenirken, bu toplantılarda YSP tüzüğü de değişecek.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, yeni isim arayışları da iki parti arasında gündeme gelen noktalar arasında. Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından kapatılan HADEP ismini geri alma düşüncesinin de önerildiği ancak Siyasi Partiler Kanunu’na göre kapatılan partilerin isimlerinin alınamaması gerekçesiyle HADEP benzeri bir isim alınmasında karar kılındı.

Yapılan istişareler sonucunda yeni partinin isminin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olabileceği belirtildi.

YENİ EŞ BAŞKANLAR DA BELİRLENECEK

Konferansın bir diğer gündem maddesi, YSP’nin yeni eş genel başkanlarını belirlemek olacak. Eş genel başkanlar için daha önce alınan “bir tanınmış isim bir de genç ve yeni bir heyecan oluşturacak isim” belirlenmesi kararı uygulanacak. Bu kapsamda deneyimli Kürt siyasetçi, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, YSP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP Sözcüsü Ebru Günay ile YSP İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek’in adı dillendiriliyor.

DEMİRTAŞ’LA GÖRÜŞÜLDÜ

Özeleştiri süreci kapsamında cezaevindeki siyasetçilerle de temas kuran HDP ve YSP yöneticileri çeşitli öneriler de aldı.

Konuya ilişkin Birgün’e konuşan bir yönetici, merkezi konferansların “göstermelik toplantılar” olmayacağını, icracı bir tutum izleyeceklerini söyledi. Parti ismi ve eş genel başkanları konusunda karar vermediklerini söyleyen yetkili isim, “Bu süreçten güçlenerek çıkacağız” dedi. Partinin yerel seçim kararının da bu toplantılarda verilebileceği ifade edildi. TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından “Nerede hata yaptık?” sorusunu seçmene yönelttiklerini anımsatan partili, “Yerel seçimlerde ve sonraki genel seçimlerde, müzakere masamız herkese açık olacak.

Halkımızın talebi bu yönde. Şu an iktidar bloku da muhalefet bloku da aynı görünüyor. İki taraf da kazanımlara yönelik net sahiplenmeler içerisine girmiyor. Bu yüzden mevcut koşullarda bizimle görüşmek isteyen iktidar da olsa muhalefet de olsa kapımız açık olacak” ifadelerini kullandı.