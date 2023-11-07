Hacer Foggo, CHP'deki görevlerinin sona erdiği duyurdu

Hacer Foggo, CHP’de bir süredir yürüttüğü CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörlüğü ve Genel Başkan danışmanlığı görevinin sona erdiğini duyurdu.

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Hacer Foggo, CHP'deki görevlerinin sona erdiği duyurdu

Yoksulluk üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Hacer Foggo, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörlüğü ve genel başkan danışmanlığı görevinin sona erdiğini açıkladı.

Foggo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi, "2021 yılından beri gönüllü olarak çalıştığım ve tüm şehirlerdeki yoksul mahallelerden gelen sorunları, önerileri ve saha ziyaretlerimizi raporladığım, çözümü için geliştirdiğimiz politika önerileri için genç arkadaşlarımla ve sorunu yaşayanlarla koşturduğumuz CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörlüğüm, Genel Başkan danışmanlığım ile birlikte sona erdi" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEM DEVAM EDECEK"

Foggo ayrıca "Yoksullukla mücadele bitmedi. Çocukların #yoksulluk döngüsünden çıkması için 20 yıl nasıl mücadele ettiysem aynı şekilde mücadelem devam edecek" ifadelerini kullandı.

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