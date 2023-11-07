Babacan’ın acı günü: Babası toprağa verildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın dün Ankara’da yaşamını yitiren babası Hilmi Babacan bugün Hacı bayram Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Babacan’ın acı günü: Babası toprağa verildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın 85 yaşındaki babası Hilmi Babacan dün Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hilmi Babacan için bugün Ankara Hacı Bayram Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Hilmi Babacan’ın cenazesi Karşıkaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hilmi Babacan’ın Hacı Bayram Veli Camisi’ndeki cenaze törenine, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün yanı sıra çok sayıda siyasetçi katıldı.

Kaynak: ANKA

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