Sırrı Süreyya Önder'in yargılanması durduruldu

14 Mayıs seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen HEDEP Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yargılandığı davada, mahkeme yargılamanın durdurulması kararı verdi.

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Sırrı Süreyya Önder'in yargılanması durduruldu

HEDEP Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in yargılandığı davanın duruşmasında, mahkeme yargılamanın durdurulması kararı verdi.

Sırrı Süreyya Önder hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan davanın duruşması Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Önder’in duruşmada avukatı Serdar Çelebi hazır bulundu

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, bir önceki celsede, Önder’in milletvekili seçilmesi nedeniyle Anayasa’nın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83’üncü maddesi kapsamında yeniden yasama dokunulmazlığı kazandığı ve yargılamasının durdurulması talebi sonrası, mahkemenin İl Seçim Kurulu’ndan ve Meclis’ten istediği vekillik belgeleri mahkemeye ulaştı.

AVUKAT TALEBİNİ YİNELEDİ

Av. Çelebi, mahkemenin istediği belgelerin geldiğini hatırlatarak, yargılamanın durdurulması talebini yeniledi.

Mahkeme, yeniden vekil seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan Önder’in yargılanmasının durdurulmasına karar verdi.

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