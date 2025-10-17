Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başta Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal olmak üzere CHP'li 3 belediye başkanının AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Yerel basında yer alan kulis haberlerine göre, bu geçişler gerçekleşirse CHP'nin bölgede sadece üç belediyesi kalacak.

‘KÖKSAL ANKARA’DA TEMASLARDA BULUNDU’ İDDİASI

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın, Ankara’da yaptığı temaslar sırasında AKP’ye geçme niyetini dolaylı yollarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiği öne sürüldü. Kocatepe Gazetesi’nin haberine göre, bu görüşmeler aracılar vasıtasıyla yapıldı.

Özgür Özel- Burcu Köksal

DİNAR VE EVCİLER BELEDİYE BAŞKANLARI DA LİSTEDE

Aynı haber kaynağı, sadece Burcu Köksal’ın değil, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu’nun da CHP'den istifa ederek AKP'ye geçmeye hazırlandığını iddia etti. Her üç ismin de AKP’ye geçiş başvurusunda bulunduğu öne sürüldü.

CHP’NİN AFYON’DAKİ BELEDİYE SAYISI DÜŞEBİLİR

Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, CHP Afyonkarahisar'da önemli bir yerel yönetim kaybı yaşayacak. Partinin bölgede elinde kalan belediyeler ise yalnızca Başmakçı, Yeşilçiftlik ve Karaadilli olacak.

Kaynak: Kocatepe Gazetesi