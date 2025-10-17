Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve 2 ilçe belediye başkanının CHP'den istifa ederek AKP’ye katılacağı iddia edildi. Köksal’ın, AKP’ye geçme talebini dolaylı yollarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği öne sürüldü.

Son Güncelleme:
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başta Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal olmak üzere CHP'li 3 belediye başkanının AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Yerel basında yer alan kulis haberlerine göre, bu geçişler gerçekleşirse CHP'nin bölgede sadece üç belediyesi kalacak.

‘KÖKSAL ANKARA’DA TEMASLARDA BULUNDU’ İDDİASI

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın, Ankara’da yaptığı temaslar sırasında AKP’ye geçme niyetini dolaylı yollarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiği öne sürüldü. Kocatepe Gazetesi’nin haberine göre, bu görüşmeler aracılar vasıtasıyla yapıldı.

Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? - Resim : 1
Özgür Özel- Burcu Köksal

DİNAR VE EVCİLER BELEDİYE BAŞKANLARI DA LİSTEDE

Aynı haber kaynağı, sadece Burcu Köksal’ın değil, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu’nun da CHP'den istifa ederek AKP'ye geçmeye hazırlandığını iddia etti. Her üç ismin de AKP’ye geçiş başvurusunda bulunduğu öne sürüldü.

CHP’NİN AFYON’DAKİ BELEDİYE SAYISI DÜŞEBİLİR

Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, CHP Afyonkarahisar'da önemli bir yerel yönetim kaybı yaşayacak. Partinin bölgede elinde kalan belediyeler ise yalnızca Başmakçı, Yeşilçiftlik ve Karaadilli olacak.

CHP'den İstifa Edip AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu Hakkında Flaş İddia! Belediye ve İştiraklerinde NepotizmCHP'den İstifa Edip AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu Hakkında Flaş İddia! Belediye ve İştiraklerinde NepotizmSiyaset
CHP'den İstifa Eden Beykoz Belediye Meclis Üyesi AKP'ye GeçtiCHP'den İstifa Eden Beykoz Belediye Meclis Üyesi AKP'ye GeçtiSiyaset
AKP'ye Geçerek Tepki Çekmişti, İlk Meclis Toplantısında Gerginlik! Özlem Vural Gürzel'e İçerde ve Dışarda Protesto, 1 Kişi İstifa EttiAKP'ye Geçerek Tepki Çekmişti, İlk Meclis Toplantısında Gerginlik! Özlem Vural Gürzel'e İçerde ve Dışarda Protesto, 1 Kişi İstifa EttiSiyaset

Kaynak: Kocatepe Gazetesi

Etiketler
CHP AKP Burcu Köksal
Son Güncelleme:
Kadro Dışı Kalan Cenk Tosun’dan Yılın İmzası! Saran’a Resti Çekti: Eski Yuvasına Geri Dönüyor, Hayırlı Uğurlu Olsun Saran’a Resti Çekti! Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor
Ankara Keçiörengücü’ne Barış Alper Piyangosu! Yeni Tesisleri Göz Kamaştırıyor Barış Alper Piyangosu! Yeni Tesisleri Göz Kamaştırıyor
AKP’li Tayyar’dan ‘Ünsal Ban’ ve ‘Sezgin Baran Korkmaz’ Yorumu: Dikkat Çeken ‘İç Hesaplaşma’ Çıkışı AKP’li Tayyar’dan ‘Ünsal Ban’ ve ‘Sezgin Baran Korkmaz’ Yorumu: Dikkat Çeken ‘İç Hesaplaşma’ Çıkışı
TBMM’de Tansiyon Yükseldi! Mikrofonlar Kapanmadı, Suçlamalar Havada Uçuştu TBMM’de Tansiyon Yükseldi! Mikrofonlar Kapanmadı, Suçlamalar Havada Uçuştu
ÇOK OKUNANLAR
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?
Tayfun Kahraman İçin AYM'den Hak İhlali Kararı: Resmi Gazete Yayımlandı AYM'nin 'Tayfun Kahraman' Kararı Resmi Gazete'de
Bakan Tunç Devreye Girdi: Selde Evladını Kaybeden Anneye Verilen Ceza Kaldırıldı Bakan Tunç Devreye Girdi: Selde Evladını Kaybeden Anneye Verilen Ceza Kaldırıldı
Britanya Kütüphanesi'nden Oscar Wilde'a 130 Yıl Sonra Gelen Vefa 130 Yıl Sonra Gelen 'Vefa'
Emniyetten 'Hakan Tosun' Açıklaması: İki Polis Başmüfettişi Görevlendirildi Hakan Tosun Cinayetiyle İlgili İki Polis Başmüfettişi Görevlendirildi