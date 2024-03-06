Cezaevindeki tek belediye başkan adayı: 'Binlerce Gültan sokakta'

DEM Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gültan Kışanak, yerel seçimin cezaevinde bulunan tek adayı. Seçim çalışmalarını tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’nden yürüten Kışanak’ın kampanyasına “içeride” çok sayıda kadın siyasi tutuklu, “dışarıda” gönüllü yüzlerce kadın destek veriyor.

Kandıra Cezaevi’ndeki siyasi tutuklular, Kışanak’ın seçim çalışmaları için bir kampanya ekibi kurdu. Aralarında HDP’nin önceki dönem eş genel başkanlarından Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu kampanya ekibi, Kışanak’ın dışarıya göndereceği mesajları, değinmesi gereken konuları, kampanya kapsamında yapılabileceklerini birlikte belirliyor.

GÜLTAN KIŞANAK İÇERİDE, KADINLAR DIŞARIDA

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; Kışanak’ın kampanyasının bir ayağı da cezaevi dışında, Ankara sokaklarında yürütülüyor. DEM Partili kadınların yanı sıra pek çok kadın örgütünden kadının dahil olduğu kampanya ekibi, sokak sokak, mahalle mahalle Kışanak’ı anlatıyor.

‘Gültan Kışanak’la Ankara’ya, Kadınlar Dayanışmaya’ adı verilen kampanya ekibinden, DEM Parti MYK Üyesi Ebru Günay, çok geniş bir kadın ekibinin sahada olduğunu söyledi. Günay, bu ekip için Kışanak’ın “Ben bir Gültan olarak cezaevinde olabilirim ama binlerce Gültan bugün sokakta ve sahada seçim çalışması yürütüyor” dediğini aktardı.

‘KIŞANAK’IN TÜM KAMPANYA SÜRECİNİ KADINLAR YÜRÜTÜYOR’

Kampanya kapsamında bugüne kadar yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi veren Günay, şunları söyledi:

“Başlarken kadın gazetecilerle, kadın kurumlarının temsilcileriyle buluştuk. Onların önerilerini dinledik. Kuğulu Park’ta kampanya startını verdik hep birlikte. Seçim büroları açtık, açıyoruz. Kadın buluşmaları, mahalle buluşmaları yapıyoruz. Buralarda Gültan’ın mesajlarını aktarıyoruz. Sosyal medya hesapları açtık, bu kanallarla da Gültan’ın mesajlarını yaygınlaştırıyoruz. Klasik bir seçim kampanyasında olması gereken her şeyi yapıyoruz ve tüm süreci bu kampanya ekibindeki kadınlar yürütüyor. Seçime kadar da Ankara sokaklarında olacağız. Kadınlarla, Ankaralılarla buluşacağız.”

‘ANKARALILARIN TEPKİLERİ ÇOK OLUMLU’

Ankaralıların Gültan Kışanak’ın adaylığına çok olumlu yaklaştıklarını anlatan Günay, “Gültan Kışanak’ın adaylığı ciddi bir sinerji yaratmış durumda. Bunu gittiğimiz her yerde fark ediyoruz. Çünkü mevcut adaylar birbirine çok benziyor. Hepsi milliyetçi ve erkek egemen bir anlayışa sahip. Bu kentin farklılıklarını bir arada tutabilecek tek aday Gültan. Bu adayların karşısında çok renkliliği, çok kültürlülüğü, kadın dayanışmasını temsil ediyor. Ankaralılar da bunu görüyor ve memnuniyetle karşılıyor” diye konuştu.

‘ANKARA’DA İKİ ADAY VAR: KIŞANAK VE DİĞERLERİ’

Günay, Gültan Kışanak için yapılan toplantılardan birine katılan bir kadının “Ankara’da iki aday var; Gültan Kışanak ve diğerleri” dediğini anlattı.

Seçim çalışmalarında ulaştıkları ve sandığa gitmeyi düşünmeyen pek çok Ankaralının Gültan Kışanak’ın adaylığını öğrendikten sonra sandığa gitmeye karar verdiğini söyleyen Günay, “Gültan’ın adaylığı için bizimle birlikte seçim çalışması yapmaya karar verenler bile oldu” dedi.

‘BUGÜN BİLE DİYARBAKIR’DA GÜLTAN’IN YAPTIKLARI KONUŞULUYOR’

Gültan Kışanak’ın en deneyimli belediye başkan adaylarından biri olduğunu milletvekilliği, belediye başkanlığı, eş genel başkanlık yaptığını belirten Günay, “Bugün bile Diyarbakır’da Gültan’ın projeleri, yaptığı işler konuşuluyor. Ayrıca kendisinin de ifade ettiği gibi Diyarbakır ve Ankara arasında barış köprüsü kurmak ve buradan bir çözüm gücü ortaya çıkartmak açısından da çok güçlü bir politik mesajı barındırıyor. Çünkü çözüm bu kentleri ayrıştırmakta, kayyım atamakta, cezaevinde değil; çözüm kayyım siyasetine karşı Diyarbakır ve Ankara’yı birleştirmekte” diye konuştu.