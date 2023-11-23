Kışanak 7 yıldır tutuklu yargılanıyor: CHP'li Salıcı'dan 'yasalara aykırı' çıkışı

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Kobani davası kapsamında 31 Ekim 2016’dan beri tutuklu bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eski Eşbaşkanı Gültan Kışanak’ın hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP’li Salıcı, Kışanak’ın 7 yıldır tutuklu yargılandığını, bunun yasaya aykırı olduğunu ifade etti.

“30 Ekim 2023’te 7 yıllık tutukluluk süresi doldu. Bugün kasımın 22’si. Demek ki 23 gündür ‘tutuklu’ olmaması lazım. Ama hâlâ cezaevinde. Biz bu yasaları spor olsun diye mi yapıyoruz” diyen Salıcı, “Bir kişiyi 7 yıl boyunca bir dosyadan, sonra bir 7 yıl daha başka bir dosyadan tutuklayıp, ona ceza dahi vermeden ömür boyu hapiste tutabilirsiniz. Eğer bunu yaparsanız, hukuk devleti olmazsınız. Sadece zulümle anılırsınız” diye belirtti.

Salıcı şunları ifade etti:

Kanun diyor ki, bir kişi en fazla 7 yıl tutuklu yargılanabilir. Seçimle gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak 30 Ekim 2016’da tutuklandı. 30 Ekim 2023’te 7 yıllık tutukluluk süresi doldu. Bugün kasımın 22’si. Demek ki 23 gündür “tutuklu” olmaması lazım. Ama hâlâ cezaevinde. Biz bu yasaları spor olsun diye mi yapıyoruz? Ortada kanun tanımaz bir durum var. Bunun adı yasalara saygısızlık değil de nedir? Bir konuda anlaşmamız lazım. Tutuklama; yargılamanın adil olması için gereken bir tedbir olabilir. Fakat birisine hüküm kesinleşene kadar ek ceza çektirmenin sözlükteki karşılığı zulümdür. Bir kişiyi 7 yıl boyunca bir dosyadan, sonra bir 7 yıl daha başka bir dosyadan tutuklayıp, ona ceza dahi vermeden ömür boyu hapiste tutabilirsiniz. Eğer bunu yaparsanız, hukuk devleti olmazsınız. Sadece zulümle anılırsınız. Bir konuda daha anlaşmamız lazım. Hepimiz ömrümüzde adaleti sembolize eden kadın heykelini en az bir kere görmüşüzdür. Gözleri niçin bağlıdır? Gözü dönmüş olduğu için mi? Yoksa adalet kişiye göre davranamayacağı için mi? Doğru cevap ikincisidir. Adalet gözünü karartamaz. Kişiye göre davranamaz. Kendimize ait fikirlerimiz, Gültan Kışanak hakkında farklı kanaatlerimiz, Kürt meselesine dair birbirine zıt yaklaşımlarımız olabilir. Ama hiçbirimizin kanunları tanımamaya, çifte standart uygulamaya ve insani sınırı aşmaya hakkı yoktur. Gültan Kışanak’ın yeri ailesinin ve seçmenlerinin yanıdır. Meselemiz, hukuk devleti olup olmamaktır.