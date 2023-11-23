Bakan Fidan 'İsrail' sorusunu yanıtladı: Yabancı uyrukluların KKTC'den mülk alımları MİT'in takibindeymiş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yabancı uyrukluların KKTC'den mülk alımlarının MİT'in takibinde olduğunu açıkladı.

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Bakan Fidan 'İsrail' sorusunu yanıtladı: Yabancı uyrukluların KKTC'den mülk alımları MİT'in takibindeymiş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yaptığı açıklama, Türkiye’nin aralarında İngiliz, İsrail ve İran vatandaşlarının da bulunduğu yabancı uyrukluların KKTC’de mülk edinmelerinin izlendiğini ortaya koydu.

Bugün Kıbrıs’ta yer alan habere göre, Bakan Fidan’a KKTC’de on binlerce dönüm arazinin İsrail ile ilişkili aracılar tarafından alındığı iddiası soruldu. Fidan soruya, “Bir önceki görevimden itibaren baktığımız bir konuydu bu” yanıtını vererek, KKTC’deki yabancı mülk alımlarının MİT’in takibinde olduğunu söyledi.

Fidan, KKTC’den mülk alımlarında İsrail’in değil İran’ın ilk sırada yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“2000 yılından bu yana İsrail vatandaşları tarafından yapılmış toplam 200 küsur emlak alım başvurusuyla tüm ülkeler arasında İsrail vatandaşları 12. sırada. 2000’den bu yana İngiltere birinci sıradaymış, son beş yılda da İran birinci sıraya geçmiş.”

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