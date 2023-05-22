Görüşmeye damga vuran 'video' krizi: AKP'li Numan Kurtulmuş, 'görmedim' diye savundu; Ümit Özdağ 'ben paylaştım' dedi

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Seçimin 2. tura kalması nedeniyle gözler yüzde 5,17 oy alan Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'a çevrildi. Sinan Oğan'ı destek gösteren ATA İttifakı dağılırken seçimin 2. turu için Sinan Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında görüşmeler sürüyor.

ÜMİT ÖZDAĞ, AKP'Lİ NUMAN KURTULMUŞ'U KAPIDA KARŞILAMADI

Geçtiğimiz hafta Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği Ümit Özdağ bugün AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüştü. Kurtulmuş, Özdağ'ı Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Kurtulmuş’u Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat ve Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan karşıladı. Ümit Özdağ, AKP'li Numan Kurtulmuş'u kapıda karşılamadı.

Sinan Oğan'ın bugün saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için ne karar vereceğini açıklaması bekleniyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ise Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını yarın açıklayacak. Öte yandan ATA İttifakı'nın dağıldığı belirtilirken, ittifakta yer alan Adalet Partisi ikinci tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini duyurdu.

Görüşme sonrasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve AKP Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş görüşme sonrasında açıklama yaptı.

TÜRKÇE BİLMEYEN YABANCI SEÇMENİN OY KULLANDIĞI İDDİASI

Gazetecilerin sorusu üzerine Özdağ ve Kurtulmuş, A Haber ekranlarında oy kullanırken görüntüsüne yer verilen Türkçe bilmeyen, Arapça konuşan, yabancı seçmen iddiası hakkında konuştu.

AKP'li Numan Kurtulmuş, "İzlemediğim bir görüntü üzerinden konuşmam doğru olmaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan birinin oy kullanma hakkı vardır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise; "Ben de videoyu gördüm ve paylaştım. Hakikaten Türkçe bilmeyen hiçbir şey bilmeyen insanların seçmen olduğunu biliyoruz. Afganistan'da doğmuş, Abu Dabi'de yaşıyor ve oy kullanıyor. Güvenlik hakkının kısıtlayıcı olacağını düşünüyoruz. demokratik olmadığını düşünüyoruz. Türk milletinin egemenlik hakkını kısıtlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşlık verilen herkes 10 yıl geçmeden, Türkçeyi öğrenemeden oy kullanamasın" diye konuştu.

"MESELENİN SOMUT TARAFI: CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ"

AKP Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için Zafer Partisi'nden destek istediklerini belirterek; " Yine Türkiye meselelerinden birisi Zafer Partisi'nin de çok sık dile getirdiği göçmenler meselesidir. Şuanda 550 bin Suriyeli kendi memleketlerine geri dönmüştür. Türkiye'nin en önemli meselelerini değerlendirdik. Tabi aramızda belirli farklılıklar olduğu bu konuda açıktır" diye konuştu.

AKP'li Numan Kurtulmuş'un açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bölgesel sorunları, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiren siyasi meseleleri uzun uzun konuşma fırsatı bulduk. Meselenin somut tarafı: Cumhurbaşkanlığı seçimidir. "

"550 BİNE YAKIN SURİYELİ KENDİ MEMLEKETLERİNE DÖNDÜ"

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde ümit ediyoruz ki Zafer Partisi bu anlamda genel çerçevede sayın Erdoğan'a destek verir. Türkiye'nin milli güvenlik meselelerini, bölünmez bütünlüğünü, güney sınırlarımız başta olmak üzere terör örgütlerinin tehdit altında bıraktığı ulusal güvenliği konuştuk.

85 milyon vatandaşımızı tehdit eden önemli bir mesele olduğu, buna karşı ortak duruş sergilenmesi gerektiği konusunda ortak fikir belirttik. Göçmenler meselesinin önemli olduğunu, bu meselenin Türkiye'nin isteği doğrultusunda değil, şartların zorlaması doğrultusunda ortaya çıktığını müzakere ettik. Epey zamandır hükümetimiz Suriyelilerin geri dönüşü için projelerini çalışıyor. 550 bine yakın Suriyeli kendi memleketlerine, oluşturulan güvenli bölgelere geri dönmüştür." "1 MİLYON SURİYELİNİN GERİ DÖNÜŞÜNÜ SAĞLAYACAĞIZ" "Önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü süratle sağlayacağız. Böylece bir an evvel Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşünün temini için çalışmalar devam ediyor. Bu noktada Zafer Partisi'nin görüşlerinin de destekleyici olacağını düşünüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu '10 milyon Suriyeli'yi getirdiniz, 10 milyon daha getireceksiniz' dedi. Bunun doğru olmadığını kendi de biliyor.

Türkiye'nin güvenliği ile ilgili konuları müzakere etme fırsatı bulduk. Yine Türkiye meselelerinden birisi Zafer Partisi'nin de çok sık dile getirdiği göçmenler meselesidir. Şuanda 550 bin Suriyeli kendi memleketlerine geri dönmüştür. Türkiye'nin en önemli meselelerini değerlendirdik. Tabi aramızda belirli farklılıklar olduğu bu konuda açıktır. Değerlendirmeyi birazdan divanda gerçekleştireceğiz ve daha sonra sonuçları kendisiyle değerlendirme fırsatı olacak."

Bizim açımızdan çok faydalı bir görüşme oldu. Ümit ediyorum ki Zafer Partisi bu görüşmeyi değerlendirecek ve 28 Mayıs'la ilgili tutumunu belirleyecek."

ÜMİT ÖZDAĞ: DEĞERLENDİRMEYİ BİRAZDAN DİVANDA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ görüşme konusunda; "Türkiye'nin en önemli meselelerini değerlendirdik. Tabi aramızda belirli farklılıklar olduğu bu konuda açıktır. Değerlendirmeyi birazdan divanda gerçekleştireceğiz ve daha sonra sonuçları kendisiyle değerlendirme fırsatı olacak" diye konuştu.

Ümit Özdağ sığınmacı sorunu hakkında; "İfade ettikleri gibi Türkiye'nin güvenliği başta olmak üzere kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. Terör örgütlerinin faaliyetleri karşısındaki politikaları değerlendirdik. Sığınmacı ve kaçaklar meselesi için çözüm önerilerini dile getirdik. Belirli farklılıklar olduğu aramızda açıktır. Zafer Partisi'nin politikası zorla gönderilmeleridir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem