Döviz krizi büyüyor... 5 bin dolar limiti getirildi, saat 11.00'den sonra döviz satışı yapılmıyor: Seri iflaslar gelebilir

Seçimin ikinci tura kalmasının ardından başlayan ekonomideki kötü gidişat devam ediyor. Bugün Dolar ve Euro’nun rekor kırmasının ve kapanan şirket sayılarının artmasının ardından bu kez de bankaların kurumsala dolar limiti getirdiği öğrenildi.

Bankaların saat 11.00’den sonra gelen döviz taleplerini değerlendirdiği, sonraki saatlerde ise döviz satışı yapılmadığı belirtildi.

“KENDİ DÖVİZİMİZİ UCUZA SATIP PAHALIYA ALIYORUZ”

Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın haberine göre, döviz bulamayan firmalar, serbest piyasan yüksek maliyetle döviz toplamaya razı durumda. TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, piyasada sıkıntıların devam ettiğini, özellikle fiziki dövize talebin karşılanması noktasında sıkıntının büyük olduğunu kaydetti.

“Dövizi sabah saatlerinde aldınız, aldınız. Yoksa mümkün değil” diyen Fayat, “Alsak da yine zarardayız. İhracatçılar olarak TL reeskont kullandığımızda bize verilen yüzde 2 primi dahi yüzde 3-4 fark vererek alıyoruz. Yani kendi dövizimizi ucuza satıp pahalıya alıyoruz” ifadesini kullandı.

"KİMSE TÜRKİYE’NİN ARJANTİN OLMASINI İSTEMEYECEKTİR"

Seçimden sonra bu politikaların devam etmesi halinde sermaye kontrolü endişelerinin artacağına değinen Fayat, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kurumsaldan bireysele doğru giden bir sıkılaşma söz konusu. Ancak ben yeni gelen ekonomi yönetiminin bundan vazgeçeceğine, sert olmasa da yumuşak geçiş yapacağına eminim. Aksi hiçbir ülkede görülmemiş. Kimse Türkiye’nin Arjantin olmasını istemeyecektir. Döviz krizine sebebiyet verilmeden bu politikalardan bir dönüş olacağına inanıyorum. Çünkü Türkiye’nin ödemeler dengesi için dış finansmana ihtiyacı var, TL yatırımlarına yabancının gelmesine ihtiyacı var.”

"MECBUREN YÜKSEK KURDAN ALIYORUZ"

İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, seçim öncesi bankaların son iki işlem gününde hiç döviz vermediğini hatırlatırken, şu anda kurumsala bin ile 5 bin dolar arası verdiklerini kaydetti. Bunun farkında olan döviz bürolarının da doları yüksekten sattığına işaret eden Önel, “Dövize erişimde en büyük sıkışıklık hammaddede tarafında. Çünkü şu an ithalat evrakını almakta zorlanıyoruz. Alırken de mecburen yüksek maliyetli kurdan alıyoruz. Bu da otomatikman bizim nihai ürün fiyatlarımıza yansıyor” diye konuştu.

"SERİ İFLASLAR GELEBİLİR"

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Başkanı Alican Duran ise, döviz almakta zorlanıldığını, hatta hak edilmiş kredilerin bile alınamadığını vurgulayarak, şirketlerin içinde bulunduğu durumu tarif etti. Düşük kur, düşük talep ve yüksek finansman maliyetlerinin firmaları kuşatmış durumda olduğunu aktaran Duran, “Finansal döngümüz normal hale gelmezse sıkıntı büyük, fabrikalar kilitlenmek üzere. Böyle devam ederse seri iflaslar görebiliriz” uyarısında bulundu. Bir an önce seçim atmosferinden çıkıp sanayi şirketlerine destek verilmeli. Mekanizmayı tekrar sağlıklı hale getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.