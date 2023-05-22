Altın fiyatlarında borç krizi etkisi: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (22 Mayıs 2023)

ABD'deki borç krizine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi riskli varlıklar üzerinde baskı oluştururken, ülkenin 1 Haziran itibarıyla borçlarını ödeyemeyebileceği ihtimali piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdı.

Borç krizine ilişkin belirsizlik artarken ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in mevcut politikasını "kısıtlayıcı" olarak nitelendirdiğini, şimdiye kadarki sıkılaşmanın gecikmeli etkileri ve son bankacılık streslerinden kaynaklanan kredi sıkılaşmasının boyutu hakkında belirsizlikle karşı karşıya olduklarını aktardı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle birlikte altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından önceki kapanışa paralel bin 260 liradan işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 artışla bin 260 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 70 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 370 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 1,04 artışla bin 978 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında bin 975 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem