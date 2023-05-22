Tarımda enflasyon hız kesmeden sürüyor!

Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK) tarımsal girdi fiyat endeksini (Tarım-GFE) yayımladı. Tarımsal girdi fiyat endeksi martta yıllık yüzde 49,70, aylık yüzde 1,41 artış gösterdi.

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Tarımda enflasyon hız kesmeden sürüyor!

Tarım-GFE'de, 2023 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 106,81 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,03, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,04 artış gerçekleşti.

MAL VE HİZMETLERDE ARTIŞ SÜRDÜ

Bir önceki yılın aynı ayına göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 45,97, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 80,40 artış gerçekleşti.

YILLIK ARTIŞ EN DÜŞÜK ENERJİDE

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 11,58 ile enerji ve yağlar ve yüzde 20,40 ile gübre ve toprak geliştiricileri oldu.

YILLIK ARTIŞ EN YÜKSEK MAL VE HİZMETLERDE

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 104,11 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 93,27 ile malzemeler oldu.

AYLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ GÜBREDE

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,12 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 0,74 ile enerji ve yağlar oldu.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ MALZEMELER GRUBUNDA

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 5,07 ile malzemeler ve yüzde 2,85 ile tohum ve dikim materyali oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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