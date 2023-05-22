Erdoğan'ın 'ekonomi planı'nda fren patladı, şirketler battı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, 2023’ün ilk 4 ayında, 2022’in ilk 4 ayına göre, kapanan şirket sayısı yüzde 5,6 oranında arttı. 2023 Nisan ayında, 9 bin 174 şirket kurulurken bin 423 şirket kapandı.

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Erdoğan'ın 'ekonomi planı'nda fren patladı, şirketler battı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planı yine işe yaramadı. Erdoğan'ın ekonomik planına göre, cari dengede fazla verilmesiyle ülkeye giren döviz miktarındaki artışla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu.

Bu gelişmelerle birlikte enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişelerle yükselişe geçen dolar/TL ekonomik krizde yangına neden oldu.

KAPANAN ŞİRKET SAYISI ARTTI

Yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), nisan ayı kurulan ve kapanan şirketler verilerine göre, 2023’ün ilk 4 ayında, 2022’in ilk 4 ayına göre, kapanan şirket sayısı yüzde 5,6 oranında arttı.

2023 Nisan ayında, 9 bin 174 şirket kurulurken bin 423 şirket kapandı.

KURULAN ŞİRKET SAYISI AZALDI

Verilere göre, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 19, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 13,7 azaldı.

ŞİRKETLERİN SERMAYESİ DÜŞTÜ

2023 yılında toplam 45 bin 126 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 38 bin 831 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 73,3’ünü, 5 bin 369 anonim şirket ise yüzde 26,7’sini oluşturdu. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre yüzde 10,3 oranında azaldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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