AKP'li Ayşe Böhürler, Halkbank'la davalık oldu

AKP kurucuları arasında yer alan Ayşe Böhürler'in (60) daire aldığı şirket mali sıkıntıya girdi. Şirket, Halkbank'tan aldığı krediyi ödeyemedi. Banka, Böhürler dahil çok sayıda kişinin, şirket adına kayıtlı dairesini icradan sattı.

Halen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Böhürler, şirkete ve Halkbank'a karşı açtığı davada "Ödediğim parayı faiziyle iade edin" dedi.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, yaşadıkları mali sıkıntılar nedeni ile projeleri yarım kalan, sattığı daireleri teslim edemeyen çok sayıda inşaat firması bulunuyor. Bu firmaların mağdur ettiği on binlerce aile söz konusu. Bu kişiler, ödemelerini yapmalarına rağmen ortada ne bir ev var ne de muhatap alabilecekleri bir şirket.

Benzer bir sorunu AKP'de aktif siyaset yürüten yazar ve televizyon programcısı Ayşe Böhürler’in de yaşadığı öğrenildi. Böhürler, 2017 yılı ortasında bir daire satın almaya karar verdi. Yaptığı kısa süreli araştırma sonrası, şimdilerde aile üyeleri arasında ‘miras kavgasının’ yaşandığı Karmen Yapı AŞ’nin Küçükçekmece Gölü kenarında inşa etmeyi planladığı ‘Blue Lake’ projesinde karar kıldı.

HALK BANKASI'NDAN 516 BİN LİRA KREDİ ÇEKTİ

Böhürler anılan projeden, yatırım amaçlı olduğu tahmin edilen, 1+1 büyüklüğündeki bir daireyi alma konusunda şirket ile anlaştı. Fiyat 645 bin lira olarak belirlendi. Böhürler 129 bin liralık ödemesini şirkete 6 Haziran 2017 günü yaptı. Kalan 516 bin lira için ise şirket, Böhürler’i, anlaşmalı olduğu Halkbank'a yönlendirdi. Banka, Böhürler'e, 'bağlı kredi' kullandırdı.

ŞİRKET SATTIĞI DAİRELER ÜZERİNE KREDİ ÇEKTİ

Şirkete herhangi bir borcu kalmayan Böhürler, bankaya olan ödemelerini taksitler halinde yapmaya devam etti. Ancak bu süreç devam ederken Karmen Yapı mali sıkıntıya girdi. Şirket, satışını yaptığı ancak henüz tapu devrini yapmadığı birçok daireyi bankaya ipotek göstererek kredi çekti. Böhürler, ipotek gösterilen daireler arasında, satın aldığı dairesinin de olduğundan habersizdi.

BANKA, İPOTEKLİ DAİRELERİ İCRADAN SATTI

Şirket, bankaya olan borcunu ödeyemedi. Dahası Karmen Yapı’nın sahibi Ömer Saçaklıoğlu’nun 2020 yılı ortasında vefatı ile grubun tüm şirketlerinde olduğu gibi Karmen Yapı’da da işler daha da kötüleşti. Banka, şirkete verdiği krediyi tahsil edemeyince ipotek koyduğu daireleri icradan sattı. Satılan daireler arasında Ayşe Böhürler aldığı dairenin de olduğu belirlendi.

İSTANBUL TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NDE DAVA AÇTI

Böhürler yaşadığı sorunun çözümü için arayışa girse de yol alamadı. Bankaya olan ödemesini geçen yıl kasım ayında bitiren Böhürler dava açmaya karar verdi. Geçen 16 Mart’ta bankadan ‘borcu yoktur’ yazısı alan Böhürler, İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı.

HEM ŞİRKETE HEM BANKAYA DAVA

Dava dilekçesinde, bankanın sorumluluğuna işaret edildi. Alınan kredinin ‘bağlı kredi’ olduğu kaydedilerek, bankanın verdiği kredi nedeni ile dairesine ipotek koymamasının hukuka uygun olmadığını belirtti. Karmen Yapı AŞ ve Halkbank'a karşı açılan davada, yapılan ödemenin yasal faizi ile iadesi talep edildi.

Yapılacak yargılama sonrası, banka haksız bulunursa, Böhürler’in ödediği 516 bin lirayı faizi ile ödemesi gerekecek. Bu arada, hali hazırda Böhürler’in aldığı daire ise 4 milyon lira seviyesinde.