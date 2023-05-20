Oy kullanan vatandaşla röportaj yapan A Haber muhabiri, Arapça yanıt aldı; ne yapacağını şaşırdı

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde havalimanı ve gümrüklerde oy kullanma işlemleri sürerken, A Haber canlı yayınında oy kullanan bir kişinin, muhabirin sorduğu soruya Arapça cevap vermesi dikkat çekti.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde havalimanı ve gümrüklerde oy kullanma süreci başladı. A Haber, İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği canlı yayında, oy kullanan Türkiye vatandaşı bir kişiyle röportaj yapmak istedi. Muhabirin mikrofon uzattığı seçmen, Arapça cevap verince, muhabir konuşmayı yarıda kesmek zorunda kaldı. Oy kullanan Türkiye vatandaşı seçmen ise, mikrofon uzatıldığı sürece şu ifadelere yer verdi: "Ben daha önce Türkiye'deki gibi demokratik bir seçim görmedim. Ayrıca buradaki Kuveyt Büyükelçiliği'ne de teşekkür ederim."

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