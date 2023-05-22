Sinan Oğan - Erdoğan görüşmesi: 'Ümit Özdağ'ın haberi yoktu'

Gazeteci İsmail Saymaz, ilk turunda hiçbir adayın 50+1 şartını sağlayamadığı cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı yüzde 5.17'lik oy oranıyla öne çıkan Sinan Oğan'ın, geçtiğimiz günlerde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

14 Mayıs'ta mevcut cumhurbaşkanı yüzde 49.52, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88 oranında destek bulmuştu. İki aday arasındaki farkın 4.64 puan olması, Oğan'ın 28 Mayıs'ta kimi destekleyeceğini merak edilir kılmıştı. Siyaset bilimciler ise, ATA İttifakı adayının ulaştığı oranda büyük ölçüde protesto oylarının etkili olduğu görüşünde.

Saymaz, SZC TV yayınında Oğan - Erdoğan görüşmesiyle ilgili kulislerden edindiği bilgileri paylaştı. İddiaya göre Oğan'ı yarışa sokan ATA İttifakı'nın 'demirbaşı' - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın söz konusu buluşmadan haberdar değildi:

"(...) Burada şöyle bir husus var. Benim de duyduğum o ki Oğan'ın cumhurbaşkanıyla görüşmeye giderken Ümit Özdağ'ın ve diğer ATA İttifakı liderlerinin bundan haberdar olmadığı yönünde bilgiler bana da ulaştı.

Ümit Özdağ doğrudan bu soruya 'evet' ya da 'hayır' yanıtı vermedi. Ama Adalet Partisi Başkanı Vecdet Öz - ki Oğan'ı ittifaka çağıranın kendisi olduğunu söylüyor - 'Bize haber vermeden cumhurbaşkanıyla görüşmeye gitti. Müstakil olarak hareket ediyor. Onun Erdoğan'a destek verme eğiliminde olduğunu düşünüyoruz. O yüzde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptık. Çünkü biz bu oyları muhalif olduğumuz için aldık' diyor.

'SİNAN OĞAN, ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA DEĞİŞİM GEÇİRDİ'

Bir diğer parti, Ülkem Partisi. Onun lideri Neşet Doğan'la da dün görüştüm. 'Sinan Oğan, Erdoğan'la görüştükten sonra değişim geçirdi' diyor. 'Ben' diyor, 'Cumhur İttifakı'nı destekleyecek olsam niye bu partiyi kurduk?'

Sinan Oğan'ın bugün 17.00'de açıklama yapmasının nedeni, ondan iki saat önce Ümit Özdağ'ın AK Parti tarafından ziyaret edilecek olmasıdır. (...)"

OĞAN: ÖZDAĞ İLE KARARIMIZ AYNI OLMAK ZORUNDA DEĞİL

İsmail Saymaz, bugün Sözcü gazetesinde yayımlanan yazısında da Oğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını anlatmış; siyasetçinin Özdağ ile fikir ayrılıkları yaşadıklarına dair iddia karşısında şu yanıtı verdiğini söylemişti:

"Ümit Bey'le tüm süreci istişareyle götürüyoruz. Hatta farklı şeyler düşünsek de istişare ediyoruz. Aramızda sıkıntı yok. Her şeyi konuşuyoruz. Sadece Ümit Bey'le değil, diğer arkadaşlarla da... Ümit beyle dostluğumuz ve hukukumuz var. Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil. Farklı düşünebiliriz. Aynı düşünmek zorunda değiliz. Tamamı aynı tavrı destekleyecek diye bir şey yok."