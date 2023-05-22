İsmail Saymaz anlattı: Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV yayınında yaşananlar

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olarak katıldığı, Babala TV'de yayınlanacak olan Mevzular Açık Mikrofon programının çekimleri dün çekildi.

Programa izleyici olarak katılan gazeteci İsmail Saymaz, neler yaşandığını Sözcü TV'de anlattı.

Programın saat 21.00'de başladığını ve saat 04.00'te bittiğini belirten Saymaz, "Ben 03.50'ye kadar kaldım. Ben dinlerken uykum geldi, Kılıçdaroğlu konuşurken yorulmadı. Ve yaşına rağmen insanüstü bir dirençle ve sabırla, bazen kabalaşan sorulara sabırla karşılık verdi" ifadelerini kullandı.

Saymaz, şunları anlattı: "Nasıl olsa görüntüler yayınlanacak, herkes izleyecek. Şimdiden söylüyorum, AK Parti'li troller vardı orada, bir tanesi kendisi gitti. Orayı provoke etmeye gelmişti. Zaten onu sosyal medyadan biliyorum. Ucuz provokatörün teki."

Salonda AKP'li gençlerin olduğunu kaydeden Saymaz, " 30 soru sorulmuşsa 20'si AK Parti'liler sordu. Hatta bunların yarısı 'Ben AK Parti'liyim' dediler. Bazıları kabalaştılar. 30 soru sorulduysa 25 muhalif, eleştireldi. AK Parti'lilerden hiçbiri 'Ben sorumu soramadım' diyemez. Hatta bazı AK Parti'liler Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı görüntülere karşılık kendileri görüntü verip onları yayınlattı" ifadelerini kullandı.

"Canan Kaftancıoğlu eleştirildi, o da kalktı söz hakkını kullandı" diyen Saymaz, şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu CHP'lilerin oturduğu ön sırayı boşalttırarak gençleri de öne aldı ve 7 saat boyunca çoğunlukla AK Parti'lilerin sorduğu en sert sorulara bile olabilecek en yumuşak şekilde, sabırlı şekilde cevap verdi."