Meral Akşener imzaladı: İYİ Parti'de kurultay kararı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçiminde yüzde 9.72 oy alan İYİ Parti'de 3. Olağan Kurultay'ın tarihi belli oldu. Genel Başkan Meral Akşener imzalı karara göre İYİ Parti, 24-25 Haziran'da kurultaya gidiyor.

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Meral Akşener imzaladı: İYİ Parti'de kurultay kararı

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı seçimi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilecek seçim ile 2. tura kaldı. Milletvekili Genel Seçiminde ise resmi olmayan sonuçlara göre; AKP yüzde 35.78, CHP yüzde 25.47, MHP yüzde 10.04, İYİ Parti yüzde 9.72, Yeşil Sol Parti yüzde 8.86 oy aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından teşkilatlara gönderilen yazıda, 24-25 Haziran tarihlerinde kurultaya gidilmesi için hazırlıkların yapılması talimatı yer aldı.

İYİ PARTİ 24-25 HAZİRAN'DA KURULTAYA GİDİYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener imzalı kararın detayı şöyle oldu:

İYİ Parti Genel Merkezi Genel Sekreterliğine

Parti tüzüğümüzün 37. maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3. Olağan Kurultayının 24-25 Haziran 2023 tarihinde yapılmasını gerekli gördüm.

Partimizin 3. Olağan Kurultayının Genel Sekreterlikçe ilgili kurullara iletilmesini ve gereğinin yapılmasını arz ederim.

Meral Akşener imzaladı: İYİ Parti'de kurultay kararı - Resim : 1

 
 
 
 
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