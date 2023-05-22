Kırmızı bültenle aranan Hizbullahçı, HÜDAPAR GİK Üyesi çıktı

Hizbullah'ın yönetim kademesinde yer aldığı ileri sürülen ve hakkında örgüt yöneticiliğinden yakalama kararı çıkarılınca İsviçre’ye kaçan Mehmet Fatih Anal, Kırmızı Bülten ile aranırken 17 Temmuz 2009'da yakalandı. HÜDAPAR'ın kurumsal hesabından 2018'de atılan bir tweet'te Anal, HÜDAPAR'ın GİK üyeleri arasında yazıldı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre İsviçre tarafından Türkiye'ye iade edilmeyen Anal daha sonra kendi isteğiyle geldi. Cebe, Anal'ın 1992 yılında kendisine ait özel otomobilde 10 adet kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 30 şarjör, 820 mermi ile yakalandığını, polise verdiği ifadede ise “Silahları PKK tarafından ölümle tehdit edilen ve imam olan kardeşim Davut Anal'ı korumak için Nusaybinli bir silah kaçakçısından satın aldım, örgütün silahları değil” dediğini yazdı.

Gazeteci Murat Ağırel de Anal'ın Hizbullah için para topladığının tespit edildiğini yazdı.