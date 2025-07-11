Görevden Uzaklaştırılmıştı! Muhittin Böcek'in Yerine Seçilen İsim Belli Oldu

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz 2025 tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Böcek, aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İçişleri Bakanlığı tarafından 7 Temmuz 2025’te Anayasa’nın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

Böcek’in görevden uzaklaştırılmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, bugün yeni başkanvekilini seçmek için toplandı. CHP’nin adayı olarak gösterilen Büşra Özdemir, 104 oyun kullanıldığı gizli oylamada, geçerli 75 oyun tamamını alarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği’ne seçildi. AKP, MHP ve Demokrat Parti’nin aday çıkarmadığı oylamada, 29 oy geçersiz sayıldı.

'ANTALYA'NIN İRADESİ MUHİTTİN BÖCEK'TİR'

Özdemir, seçildikten sonra yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bir Yörük kızıyım ve Cumhuriyet kadınıyım. Vicdanında ve terazisinde adaleti hiç şaşmamış bir hukukçu olarak karşınızdayım... Gün gelecek seçilmiş başkanımız Muhittin Böcek aramıza dönecek, biz de emaneti ona iade edeceğiz. Antalya'nın iradesi Muhittin Böcek'tir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

BÜŞRA ÖZDEMİR KİMDİR?

1988 yılında Antalya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antalya’da, Âdem Tolunay Anadolu Lisesi’nde, Lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Özel Hukuk alanında tamamlayarak 2013 yılında Antalya Barosu’na kayıtlı Serbest Avukat olarak mesleğine başladı.

2014 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde, Konyaaltı Belediye Meclisine seçildi. 2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesinde Meclis Üyesi olarak seçildi.

2024 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde de Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesinde Meclis Üyesi seçildi.

Kaynak: Haber Merkezi