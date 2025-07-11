Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Sonrası İlk 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Sonrası İlk 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin."

Bahçeli'nin Uzattığı Elden, Silahların Yakılmasına... 'Terörsüz Türkiye' Sürecinde Neler Yaşandı?Bahçeli'nin Uzattığı Elden, Silahların Yakılmasına... 'Terörsüz Türkiye' Sürecinde Neler Yaşandı?Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Bakan Tunç'tan İlk Açıklama, 'En Önemli Adımlardan Biri...' Bakan Tunç'tan İlk Açıklama, 'En Önemli Adımlardan Biri...'
Tansiyon Ölçümünde Dikkat! Kol Farkı Erken Ölüm Sinyali Olabilir Tansiyon Ölçümünde Dikkat! Kol Farkı Erken Ölüm Sinyali Olabilir
Baş Ağrısıyla İlgili Az Bilinen 5 Gerçek! Bu Bilgiler Sizi Şaşırtabilir Baş Ağrısıyla İlgili Az Bilinen 5 Gerçek! Bu Bilgiler Sizi Şaşırtabilir
Fuat Oktay’dan Tarihi Güne Önemli Yorum: ‘Terörsüz Türkiye İdeali Somut Gerçeğe Dönüştü’ Fuat Oktay’dan Tarihi Güne Kritik Yorum
ÇOK OKUNANLAR
Terör Örgütü PKK, Silahları Böyle Yaktı: İşte Tarihi Günden İlk Kareler... Tarihi Günden İlk Kareler
Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak
Tarihi Günde Kritik Eşik: PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü Geldi PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti
Meclis’te Kabul Edildi: Haftalık İzin Kuralları Değişti! Artık 6 Gün Çalışıp 1 Gün İzin Yapılmayacak Meclis’te Kabul Edildi: Haftalık İzin Kuralları Değişti! Artık 6 Gün Çalışıp 1 Gün İzin Yapılmayacak