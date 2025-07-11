Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Sonrası İlk 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin."

Kaynak: Haber Merkezi