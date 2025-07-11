Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Sonrası İlk 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:
"Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin."
Kaynak: Haber Merkezi
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