Bahçeli'nin Uzattığı Elden, Silahların Yakılmasına... 'Terörsüz Türkiye' Sürecinde Neler Yaşandı?

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’in açılışında DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşması ve ardından partisinin bir grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı tarihi çağrıdan sonra Türkiye’de yeni bir süreç başladı. Bugüne gelindiğinde terör örgütü PKK silah bırakmaya resmen başladı.

Bahçeli’nin 1 Ekim 2024’te TBMM’de DEM Partililerle tokalaşmasıyla başlayan süreçte yaşananlar ise dikkat çekti. İşte 1 Ekim 2024’ten bu yana süreçte yaşananlar.

1 Ekim 2024: TBMM’nin açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti’nin Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve milletvekilleriyle tokalaştı. Bahçeli daha sonra bu tokalaşmaya ilişkin, “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” ifadelerini kullandı.

8 Ekim 2024: Bahçeli, MHP’nin grup toplantısında söz konusu el sıkışmaya ilişkin bir çıkışta daha bulundu ve “DEM’e uzattığım el ‘Türkiye partisi olun’ teklifidir, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el ‘Gelin teröre cephe alın’ temenni ve teklifidir” açıklamasını yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da “DEM Parti zaten bir Türkiye partisi” dedi.

9 Ekim 2024: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli’nin çıkışına destek vererek, “Cumhur İttifakı’nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından anlaşılmasını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

15 Ekim 2024: Bahçeli bu kez, partisinin grup toplantısında herkesi şaşırtan ifadeler kullanarak, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a çağrı yaptı. Bahçeli, “Türkiye’ye getirilirken, ‘her türlü hizmete hazırım’ diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin” dedi.

15 Ekim 2024: Bahçeli’nin çağrısıyla aynı gün, Bakırhan da “Çağrının muhataplarına ulaşması için Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması gerekiyor” diye konuştu.

BAHÇELİ'DEN TARİHİ ÇAĞRI

22 Ekim 2024: Bahçeli, Öcalan’a çağrısını bir kez daha yineledi. Bahçeli, tarihi konuşmasında, “Her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Bahçeli, bu açıklamasında, “Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, Umut Hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız” dedi.

23 Ekim 2024: Öcalan ile ilk teması kuran isim yeğeni ve DEM Parti Şanlıurfa milletvekili Ömer Öcalan oldu. Ömer Öcalan, amcası Abdullah Öcalan’ın mesajını şu sözlerle iletti:

“23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi’nde Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim. Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: ‘Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.’ Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı.”

26 Kasım 2024: Bahçeli, yine partisinin grup toplantısında, İmralı ile DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz” derken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Adalet Bakanlığı’na başvurduklarını açıkladı.

28 Aralık 2024: Bahçeli’nin çağrısından bir ay sonra, Adalet Bakanlığı’ndan DEM Parti’nin İmralı heyetinin Öcalan’la görüşmesine onay çıktı. Böylece heyet üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder İmralı’ya gitti.

29 Aralık 2024: DEM Parti İmralı heyetinin 28 Aralık’taki ilk ziyaretinin ardından 29 Aralık 2024’te Öcalan’ın, “Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir” mesajı paylaşıldı.

14 Ocak 2025: Bu tarihe gelene kadar DEM Parti siyasi partilerle temaslarını sürdürürken, Bahçeli, 14 Ocak’ta 2. Görüşmenin yapılmasının beklendiğini duyurdu.

22 Ocak 2025: İmralı heyeti Öcalan’la ikinci görüşmeyi yaptı. Ancak, Kartalkaya’da meydana gelen yangın faciası nedeniyle açıklama kısa tutuldu.

4 Şubat 2025: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan’ın ‘tarihi bir çağrı’ yapacağını duyurdu. Bakırkan, “Bu çağrıyı önemsiyoruz, destekliyoruz, arkasındayız. İktidarı da bu tarihi çağrıya uygun şekilde rolünü oynamaya çağırıyoruz. Sayın Bahçeli yürütmenin başı değil. Yürütmenin başındaki Erdoğan’a büyük adım düşüyor. Artık top Erdoğan’da” diye konuştu.

27 Şubat 2025: DEM Parti İmralı heyeti, Ahmet Türk’ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’la birlikte üçüncü kez 27 Şubat 2025’te Öcalan’la görüştü.

Bu görüşmenin ardından İstanbul Taksim Elite Otel’de, Öcalan’ın, “Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” ifadelerinin yer aldığı mesajı kamuoyu ile paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEM PARTİ'NİN HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

10 Nisan 2025: İmralı heyeti, 10 Nisan’da Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder’i kabul etti. Basına kapalı görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Heyetin, Erdoğan’la görüşmesi yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Görüşmenin ardından, İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, “Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı oldukça önemli bir yerde duruyor. Amacımız barışı sağlamak” ifadelerini kullandı.

14 Nisan 2025: İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlıı nedeniyle İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı.

18 Nisan 2025: Sırrı Süreyya Önder’in hastaneye kaldırılmasının ardından heyetin planlanan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesi ertelendi.

21 Nisan 2025: Önder’in yoğun bakımda olması nedeniyle yer almadığı İmralı heyeti, Öcalan ile 4. Görüşmeyi yaptı. Buldan, Öcalan’ın “süreçle ilgili umutlu olduğunu” belirtit.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER HAYATINI KAYBETTİ...

3 Mayıs 2025: İmralı heyetindeki Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

9 Mayıs 2025: PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında 12’nci kongresini toplandığını duyurdu. PKK tarafından kongreye ilişkin yapılan açıklamada, kongrede tarihi öneme sahip kararlar alındığı belirtilerek, “PKK 12’nci Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

27 Mayıs 2025: DEM Parti heyeti, TBMM’de Bahçeli ile görüştü. Görüşmede PKK’nın silah bırakma süreci, Bahçeli’nin önerdiği TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun kurulması, ceza infaz düzenlemeleri ve anayasa süreci gibi konular masaya yatırıldı.

25 Haziran 2025: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile yeni süreçte komisyon oluşturma gündemiyle bir araya geldi.

6 Temmuz 2025: DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan’la İmralı’da bir görüşme daha yaptı.

7 Temmuz 2025: DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Görüşmede AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

9 Temmuz 2025: PKK lideri Abdullah Öcalan, örgütüne yönelik yeni bir çağrı yaptı. 26 yıl sonra ilk kez videolu görüntüsü paylaşılan Öcalan, bir kez daha silah bırakma çağrısı yaparak, "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

11 Temmuz 2025: PKK'nın "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" adını verdiği bir grup örgüt mensubu, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentine bağlı Sûrdaş kasabası sınırındaki Casene Mağarası'nda temsili silah bırakma ve silahları imha töreni yaptı. Yapılan açıklamada, Öcalan’ın ‘Silahın değil, siyasetin gücüne inanıyorum’ ilkesine katılıyor, gereğini yerine getirmekten büyük onur duyuyoruz” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi