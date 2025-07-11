Fuat Oktay’dan Tarihi Güne Önemli Yorum: ‘Terörsüz Türkiye İdeali Somut Gerçeğe Dönüştü’

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MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis’teki tarihi çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde bugün terör örgütü PKK, bugün 41 yıllık silahlı faaliyetlerine son verdi. Örgütün yöneticilerinden Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan'ın da silah bıraktığı öğrenildi.

'İDEAL SOMUT GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ'

Irak’ın Süleymaniye kırsalında gerçekleşen ilk silah bırakma töreni sonrasında siyasi isimlerden mesajlar peş peşe sıralanırken, AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay’dan da bir mesaj geldi.

Oktay “Terörsüz bir Türkiye ideali artık hayalden somut bir gerçeğe dönüşmektedir” dedi.

Oktay’ın X hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Yıllardır milletçe sabırla, azimle ve bedel ödeyerek sürdürdüğümüz terörle mücadele süreci, tarihi bir eşiğe gelmiştir. Terörsüz bir Türkiye ideali artık hayalden somut bir gerçeğe dönüşmektedir.

PKK terör örgütünün silah bırakma noktasına gelmesi, devletimizin terörle mücadeledeki büyük başarısı ile milletimizin birliğinin ortak neticesidir. Bu tarihi gelişme sadece bir iç güvenlik kazanımı değil; aynı zamanda bölge halkının kalkınması, huzuru ve barış içerisinde geleceğe yürümesinin önünü açacak yeni bir dönemin kapısını aralamaktır.

Terörle mücadelede vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şehit yakınlarımıza ve kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Aziz milletimizin desteğiyle güzel ülkemizde kalıcı barışın, huzurun ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğiz.

Yıllardır milletçe sabırla, azimle ve bedel ödeyerek sürdürdüğümüz terörle mücadele süreci, tarihi bir eşiğe gelmiştir. Terörsüz bir Türkiye ideali artık hayalden somut bir gerçeğe dönüşmektedir.



PKK terör örgütünün silah bırakma noktasına gelmesi, devletimizin terörle… — Fuat Oktay (@fuatoktay) July 11, 2025

Kaynak: Haber Merkezi