Pervin Buldan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Telefonu

İmralı Heyeti'nden DEM TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK'lı bir grubun silah bırakması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak teşekkür etti.

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Pervin Buldan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarının ardından TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile telefonda görüştü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinde silahların imha edilmesi ve sürecin son durumu ele alındı.

Buldan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmede Buldan, silahların yakılmasıyla birlikte sürecin başarıyla devam etmesinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.

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Kaynak: AA

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