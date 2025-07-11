Silah Bırakma Sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Arasında Kritik Temas

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi yaptı.

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Silah Bırakma Sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Arasında Kritik Temas
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde, terör örgütü PKK'nın bugün silah bırakması büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayın ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.

Bahçeli, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" hedefleri doğrultusunda terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği vurgulandı.

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Kaynak: AA

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