Gökhan Zan'dan desteklerini çekmişlerdi: TİP'in Hatay'da hangi partiyi destekleyeceği belli oldu

Türkiye İşçi Partisi(TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan'a verdikleri desteği, hakkında çıkan ses kayıtları sebebiyle çekti.

Zan, AKP'li bir isimden para talep ettiği ses kayıtlarını reddetse de TİP, kayıtla ilgili inceleme yaptıklarını ve kayıtların doğru olduğunu belirtti.

Bunun kumpas olduğunu belirten Gökhan Zan, kumpası yapan kişi olarak CHP Hatay adayı ve başkanı Lütfü Savaş'ı gösterdi.

Hatay'da nasıl bir pozisyon alacağı merakla beklenen TİP'in, hangi adayı destekleyeceği belli oldu.

TELE1’den Soner Bahadır’ın haberine göre; TİP, Hatay’da Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinin başkan adayını destekleyecek.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için DEM Parti Perihan Pakize Sinemlioğlu’nu, Emek Partisi ise Halil İmrek’i aday göstermişti.

Konuyla ilgili TİP Parti Meclisi'nin bir karar alacağı öne sürüldü.

TİP Parti Meclisi yazılı açıklamayla seçmenlerine iki partiden birine oy verilmesi çağrısı yapacağı kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem