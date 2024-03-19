Gökhan Zan'dan yeni açıklama: 'Hakkımda oynanan bu oyun tarihe de kara leke olarak geçecektir'

Gökhan Zan, kendisine ait olduğu iddia edilen ve Turgay Kocakaya'yı ihanetle suçladığı ikinci ses kaydının ardından açıklama yaptı.

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Gökhan Zan'dan yeni açıklama: 'Hakkımda oynanan bu oyun tarihe de kara leke olarak geçecektir'

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) "adaylığını geri çektiğini" açıklaması sonrası suç duyurusunda bulunup "çekilmiyorum" diyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan'la ilgili tartışmalar devam ederken; ikinci ses kaydı da bugün ortaya çıktı.

Gökhan Zan'ın ikinci ses kaydı ortaya çıktı: Buradan çekip gitmekle yanlış yaptın!Gökhan Zan'ın ikinci ses kaydı ortaya çıktı: Buradan çekip gitmekle yanlış yaptın!Siyaset

ZAN'DAN AÇIKLAMA

Gökhan Zan, kendisine ait olduğu iddia edilen ve Turgay Kocakaya'yı ihanetle suçladığı ikinci ses kaydının ardından açıklama yaptı.

Zan, "Yapılacak inceleme sonucunda hakikat ortaya çıkacak, hakkımda oynanan bu oyun tarihe de kara leke olarak geçecektir" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zan, şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz üzere, hakkımda ileri sürülen asılsız idddiaalar hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve adli süreç başlatıldı. Suç duyurusu sırasında Adli Tıp ilgili İhtisas Kurulu tarafından ivedilikle kriminal inceleme yapılmasını da talep etmiş bulunmaktayız. Temennimiz seçimden önce bu incelemenin tamamlanması ve tüm halkımızın gerçekleri görerek sandığa gidebilmeleridir. Adli makamların bu konuya özel bir hassasiyet göstermesini beklemekteyim. Yapılacak inceleme sonucunda hakikat ortaya çıkacak, hakkımda oynanan bu oyun tarihe de kara leke olarak geçecektir. Ben bu toprakların çocuğu olarak halkımızdan yalnızca, sahte dolduruşlara gelerek yargısız infazda bulunmamalarını, gerçeği iş işten geçmeden farketmelerini temenni ediyorum."

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Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi - TİP
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