Gökhan Zan gelen teklifi açıkladı, İsmail Küçükkaya kendini tutamadı: Cin gibi adam, hemen aramış

Eski futbolcu Gökhan Zan, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın kendisini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstermek istediğini, ancak 'bölen tarafta olmak istemediği için bu teklifi kibarca reddettiğini' açıkladı. Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın yorumu ise "Cin gibi adam, hemen aramış" oldu.

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Gökhan Zan gelen teklifi açıkladı, İsmail Küçükkaya kendini tutamadı: Cin gibi adam, hemen aramış

Hatay'da az 22 bin kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinden sonraki yardım çalışmalarıyla kamuoyunun hafızasına kazınan eski futbolcu Gökhan Zan, CHP tarafından büyükşehir belediye başkanlığına yeniden Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesi üzerine Halk TV yayınında açıklamalarda bulundu. Zan ayrıca, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın kendisine yönelttiği teklifi de anlattı.

Zan, seçim döneminde İYİ Parti'den gelen teklifi değerlendirerek milletvekili adayı olmuş, ancak Meclis'e girememişti. Daha sonra partiden ayrılan Zan, şunları söylemişti:

"Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İYİ Parti'den istifa ediyorum."

İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına katılan Zan, bölgede yaşananları ve güncel gelişmeleri değerlendirirken "Ceketimi assam kazanırım diyen Lütfü Savaş neyin egosunu tatmin ediyor?" tepkisini gösterdi.

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'ÜMİT ÖZDAĞ'IN TEKLİFİNİ KİBARCA REDDETTİM'

Gökhan Zan, Özdağ'ın teklifini de şöyle anlattı:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ aradı. Sürpriz bir telefon oldu. Hatay'dan aday olmamı istedi büyükşehire. Hem ülkede hem memleketinde sevilen bir insan olduğumu vurguladı. Nezaketen de çok teşekkür ettim. Bölen tarafta olmak istemediğimi vurguladım. Kibarca reddettim.

Sonra bana 'Senin gibi bir aday işaret edebilir misin?' dedi. Çünkü göçmen sayısına dikkat çekti. Özellikle Reyhanlı'daki sayıyı düşürebilecek politikaların altını çizdi."

Gökhan Zan gelen teklifi açıkladı, İsmail Küçükkaya kendini tutamadı: Cin gibi adam, hemen aramış - Resim : 2

KÜÇÜKKAYA: 'CİN GİBİ ADAM, HEMEN ARAMIŞ'

İsmail Küçükkaya bu sözlerin üzerine "Buradan eminim halkımız öyle düşünüyordur. Ümit Özdağ'a bak ne kadar akıllı bir siyasetçi. Cin gibi bir adam hemen aramış" diye konuştu.

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