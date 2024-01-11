Yenilik Partisi yerel seçimlerden çekildi!

Genel başkanlığını Öztürk Yılmaz'ın yaptığı Yenilik Partisi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirdi.

AA'nın aktardığına göre; Yenilik Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), yerel seçimlere katılmayacağına dair bildirimde bulundu.

SEÇİMLERE KATILMA YETERLİLİĞİNE SAHİPTİ

Parti, YSK'nin seçime katılabilme yeterliliğine sahip olduğunu belirlediği 36 parti arasında bulunuyordu. Böylece 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü.

Öztürk Yılmaz

YEREL SEÇİMLERE KATILACAK PARTİLER

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’ne katılabilecek partiler şöyle:

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anadolu Birliği Partisi

Anavatan Partisi

Aydınlık Demokrasi Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokratik Sol Parti

Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluşu Partisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Zafer Partisi

Kaynak: Gerçek Gündem