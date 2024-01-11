Yenilik Partisi yerel seçimlerden çekildi!

Yenilik Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), yerel seçimlere katılmayacağına dair bildirimde bulundu. Böylece 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü.

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Yenilik Partisi yerel seçimlerden çekildi!

Genel başkanlığını Öztürk Yılmaz'ın yaptığı Yenilik Partisi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirdi.

AA'nın aktardığına göre; Yenilik Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), yerel seçimlere katılmayacağına dair bildirimde bulundu.

SEÇİMLERE KATILMA YETERLİLİĞİNE SAHİPTİ

Parti, YSK'nin seçime katılabilme yeterliliğine sahip olduğunu belirlediği 36 parti arasında bulunuyordu. Böylece 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü.

Yenilik Partisi yerel seçimlerden çekildi! - Resim : 1
Öztürk Yılmaz

YEREL SEÇİMLERE KATILACAK PARTİLER

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’ne katılabilecek partiler şöyle:

Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Anadolu Birliği Partisi
Anavatan Partisi
Aydınlık Demokrasi Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Büyük Türkiye Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Demokratik Sol Parti
Demokrat Parti
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluşu Partisi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Hür Dava Partisi
İYİ Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Zafer Partisi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Öztürk Yılmaz 2024 Yerel Seçimleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
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